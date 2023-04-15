Сезонная работа в Германии: самые популярные отрасли — Finance.ua

Сезонная работа в Германии: самые популярные отрасли Сегодня 09:53 — Личные финансы

Очевидно, о карьерном росте в этом контексте не речь не идет, ведь это просто способ немного подзаработать, живя в другой стране. Международный сервис по переводу средств TransferGo рассказывает обо всех тонкостях сезонной работы в Германии.

Что такое сезонная работа

В целом это интенсивная работа, доступная только в определенные сезоны. В зависимости от того, о какой отрасли идет речь, график и виды деятельности могут кардинально отличаться.

К примеру, несмотря на технический прогресс в уборке урожая, не все овощи можно собрать с помощью машины. Многие процессы нуждаются в человеческом вмешательстве, поэтому фермеры и сельскохозяйственные компании нанимают персонал.

Еще одна из самых популярных сезонных отраслей — туризм. Следовательно, в любой стране нередко можно трудоустроиться официантом или администратором в гостиницу.

Список самых популярных сезонных вакансий выглядит примерно так:

сборщик урожая;

продавец, кассир;

повар, официант, администратор в отеле (отрасль туризма и гастрономии);

промоутер.

Что касается рабочего времени, то в среднем это 8 часов в сутки. Периодически его можно продлевать до 10 часов в день. Между двумя сменами обычно бывает 11-часовой отдых.

Важные правила сезонной работы в Германии

Сезонная работа является особой формой трудовых отношений, отличающейся от других профессий на законодательном уровне. Поэтому следует ознакомиться с самыми важными пунктами и правилами этого вида трудоустройства.

Трудовой договор

Так, в Германии работодатель не обязан заключать письменный трудовой договор с первого рабочего дня. Вместо этого документа могут применяться договоренности, заключенные с работодателем устно или по электронной почте.

Однако человек, предоставляющий работу, должен не позднее одного месяца после трудоустройства представить условия договора в письменной форме. Несмотря на действующие обязательства, некоторые работодатели не выполняют этого, поэтому работник должен требовать письменный трудовой договор.

Также нет досрочного расторжения договора, если не указан конкретный пункт по этому поводу. Работник и работодатель должны выполнить условия, пока срок документа не истек.

Заработная плата

В Германии существует минимальная заработная плата, регулярно обновляющаяся. Законодательная минимальная заработная плата также распространяется на всех работников сельского хозяйства.

С 1 июля 2022 года минимальная ставка выросла до 10,45 евро. То есть при стандартной рабочей неделе в 40 часов и 22 рабочих днях в месяц минимальная немецкая зарплата составит примерно 1646 евро.

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Телеканал 24 По материалам:

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