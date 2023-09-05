Платный въезд в Европу: какие проблемы могут возникнуть у украинцев из-за ETIAS — Finance.ua

Платный въезд в Европу: какие проблемы могут возникнуть у украинцев из-за ETIAS Сегодня 21:03 — Личные финансы

Платный въезд в Европу: какие проблемы могут возникнуть у украинцев из-за ETIAS

Новая система ETIAS может создать трудности для путешественников.

Эксперты туристической отрасли предостерегают, что Европейская система информации и авторизации путешествий может создать проблемы для путешественников. ETIAS начнет действовать на следующий год, но туристы могут остаться неподготовленными.

Как изменятся правила пересечения границы с ЕС

Система ETIAS будет работать так: путешественники из более чем 60 стран, имеющих право путешествовать по странам ЕС без визы, будут платить специальный сбор за въезд — 7 евро. Это правило касается и украинцев.

Срок разрешения на въезд — 3 года или до окончания действия паспорта путешественника. Каждый раз получать новое разрешение не нужно, ведь ETIAS можно использовать неограниченное количество раз. Главное, чтобы не нарушался разрешенный срок пребывания.

Возможные проблемы

После вступления в силу ETIAS большинство заявок смогут обработать в течение нескольких минут. Заявители получат ответы на свои электронные адреса. Но те, кто не смогут получить одобрение в тот же день, когда заработает новая система, останутся в «подвешенном» состоянии. Не ясно, пустят ли их на борт их рейсов без этого разрешения или пропустят ли через наземные границы ЕС. Тогда придется изменять план поездки и требовать возмещение.

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Эксперты также советуют туристическим агентам и посредникам давать четкие указания относительно новых требований пересечения границы с ЕС. Особенно в первое время после начала действия ETIAS. Следует убедиться, что клиенты все поняли и знают о возможных последствиях.

Эксперты туристического рынка ожидают, что часть пассажиров все равно останется неосведомленной и неподготовленной. Поэтому прогнозируют увеличение количества запросов на отмену рейсов и возврат средств.

Запуск системы ETIAS несколько раз переносился. Но в феврале этого года власти ЕС подтвердили, что система начнет действовать в 2024 году.

Телеканал 24 По материалам:

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