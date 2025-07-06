В одной из европейских стран вводят обязательные работы для беженцев — Finance.ua

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В одной из европейских стран вводят обязательные работы для беженцев

Мир
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В одной из европейских стран вводят обязательные работы для беженцев
В одной из европейских стран вводят обязательные работы для беженцев
Австрийская федеральная земля Бургенланд с 1 июля 2025 г. вводит обязательное участие беженцев в общественных работах. Все беженцы будут обязаны выполнять определенные трудовые задания.
Об этом сообщает издание Bild.

Какие виды работ будут выполнять беженцы

Отказ от участия в общественных работах без веской причины повлечет за собой серьезные последствия.
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Лица, получающие убежище в Бургенланде, теперь обязаны участвовать в рабочих программах, включающих следующие виды деятельности:
  • уход за парками;
  • помощь в домах престарелых;
  • уборка.
За участие в этих программах беженцы будут получать оплату в размере 1,6 евро в час, что почти в десять раз меньше средней почасовой зарплаты по стране.
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«Тот, кто постоянно получает поддержку от государства, должен также брать на себя ответственность и отдавать что-то обществу», — заявила министр соцполитики Бургенланда Даниэла Винклер.

Что будет, если отказаться от участия в работах

В своем заявлении представитель отметила, что лица, которые дважды без уважительных причин откажутся выполнять порученную работу, могут столкнуться с сокращением социальной помощи.
В таком случае беженцы рискуют потерять базовую поддержку — им может быть предоставлено только спальное место вместо полноценного жилья, ограничен доступ к медицинскому страхованию, минимальному питанию и базовому лечению.
По материалам:
Фокус
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