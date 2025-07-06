В одной из европейских стран вводят обязательные работы для беженцев — Finance.ua

В одной из европейских стран вводят обязательные работы для беженцев Сегодня 21:07 — Мир

В одной из европейских стран вводят обязательные работы для беженцев

Австрийская федеральная земля Бургенланд с 1 июля 2025 г. вводит обязательное участие беженцев в общественных работах. Все беженцы будут обязаны выполнять определенные трудовые задания.

Об этом сообщает издание Bild

Какие виды работ будут выполнять беженцы

Отказ от участия в общественных работах без веской причины повлечет за собой серьезные последствия.

Лица, получающие убежище в Бургенланде, теперь обязаны участвовать в рабочих программах, включающих следующие виды деятельности:

уход за парками;

помощь в домах престарелых;

уборка.

За участие в этих программах беженцы будут получать оплату в размере 1,6 евро в час, что почти в десять раз меньше средней почасовой зарплаты по стране.

«Тот, кто постоянно получает поддержку от государства, должен также брать на себя ответственность и отдавать что-то обществу», — заявила министр соцполитики Бургенланда Даниэла Винклер.

Что будет, если отказаться от участия в работах

В своем заявлении представитель отметила, что лица, которые дважды без уважительных причин откажутся выполнять порученную работу, могут столкнуться с сокращением социальной помощи.

В таком случае беженцы рискуют потерять базовую поддержку — им может быть предоставлено только спальное место вместо полноценного жилья, ограничен доступ к медицинскому страхованию, минимальному питанию и базовому лечению.

Фокус По материалам:

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