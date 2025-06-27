Украинские беженцы хорошо интегрируются на европейском рынке труда. Это затрудняет их возвращение — FT — Finance.ua
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Украинские беженцы хорошо интегрируются на европейском рынке труда. Это затрудняет их возвращение — FT

Личные финансы
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Украинские беженцы хорошо интегрируются на европейском рынке труда. Это затрудняет их возвращение — FT
Украинские беженцы хорошо интегрируются на европейском рынке труда. Это затрудняет их возвращение — FT
Украинские беженцы хорошо интегрируются на европейском рынке труда, что затрудняет их возвращение.
Об этом сообщают эксперты Центра экономической стратегии со ссылкой на статью Financial Times.
Отмечается, что более 5 млн украинцев остаются за рубежом после начала полномасштабного вторжения. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), во многих странах уровень их занятости уже вдвое выше, чем в среднем среди других групп беженцев. Особенно это заметно в Польше, где до войны были устойчивые миграционные связи и языковая близость. Дополнительным фактором стал статус временной защиты, сразу открывший доступ к рынку труда. В таких странах как Норвегии, где язык и культура более отдалены, интеграция происходит медленнее.
По данным регулярных опросов Центра экономической стратегии, на которые опирается Financial Times, в конце 2022 года 28% беженцев отмечали, что вынуждены экономить или занимать деньги, чтобы приобрести одежду. Но уже к концу 2024 года этот показатель снизился до довоенного уровня — 18%.
Инфографика: Financial Times
Инфографика: Financial Times
Около двух третей украинских беженцев имеют высшее образование, а более 40% - степень магистра или выше. Это не только больше, чем среди других беженцев, но и выше, чем в среднем в некоторых принимающих странах. Впрочем, многие работают на позициях, не соответствующих квалификации: в гостиницах, заведениях питания, административных учреждениях и промышленности.
Среди причин, почему беженцы часто выбирают работу не по специальности — языковые барьеры и сложность подтверждения дипломов и квалификаций. Тем не менее уровень их доходов постепенно растет.
«Но с интеграцией в новое общество приходит и новая проблема: меньше желания возвращаться. За три года доля украинцев, которые точно планируют возвращение домой, снизилась с 50% до 20%», — подчеркнули эксперты.
Инфографика: Financial Times
Инфографика: Financial Times
Масштабное восстановление жилья и экономики, поддержанное международным сообществом, могло бы стимулировать возвращение. В то же время, сильная диаспора — это также потенциальное преимущество для Украины: в виде денежных переводов, инвестиций и торговых связей.
Напомним, ранее директор Института демографии и проблем качества жизни Элла Либанова заявляла, что сложнее всего будет вернуть в Украину тех беженцев, которые выехали в Германию из-за полномасштабного российского вторжения. Если украинцы уже попали в ФРГ, то вряд ли они будут возвращаться, даже в случае уменьшения выплат, рассуждала Элла Либанова. По ее словам, больше шансов вернуть наших граждан из Польши, Румынии, Болгарии.
По данным опроса компании Info Sapiens, за пределами Украины, по разным сценариям, могут остаться от 1,7 млн ​​до 2,7 млн ​​украинцев. Невозвращение украинцев будет существенно влиять на украинскую экономику, которая может потерять от 5,1% до 7,8% своего ВВП ежегодно.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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