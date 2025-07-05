Покупать или арендовать квартиру в Польше: что выгоднее — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Покупать или арендовать квартиру в Польше: что выгоднее

Недвижимость
16
Покупать или арендовать квартиру в Польше: что выгоднее
Покупать или арендовать квартиру в Польше: что выгоднее
Вопрос жилья является ключевым для украинцев, которые выехали в Польшу и планируют там оставаться. Часто выбор останавливается на аренде, ведь этот вариант попроще, не требует больших вложений и оставляет возможность для переезда. Однако рост цен на аренду заставляет многих задуматься о покупке собственной квартиры.
Издание inPoland рассказывает, что выгоднее — купить или арендовать квартиру в Польше.

Аренда или покупка квартиры: что выбрать

Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в крупных польских городах, таких как Варшава, Краков или Вроцлав, составляет 2500−4000 злотых в месяц.
Читайте также
В то же время, ежемесячный ипотечный платеж на аналогичное жилье (при первом взносе 20%) обычно колеблется в пределах 2200−3500 злотых, в зависимости от срока кредита и ставки.

Страховка для выезда за границу на Finance.ua 🧐

Если вы планируете оставаться в Польше, у вас есть стабильный доход и легальный статус — покупка квартиры — инвестиция более выгодная, чем аренда.
Аренда часто ограничивается годом и зависит от воли владельца, который может поднять цену или не продлить договор.
Читайте также
Для покупки квартиры в Польше необходимо внести 10−20% ее стоимости, что составляет по меньшей мере 50−100 тыс. злотых.
Также следует учесть расходы на нотариальные услуги, налоги, ремонт и т. д.
Однако в долгосрочной перспективе ежемесячные платежи по ипотеке зачастую ниже цен на аренду, а главное — это инвестиция в собственное имущество.
Напомним, в большинстве крупных польских городов зафиксировано снижение цен на квартиры на вторичном рынке. Наиболее заметное падение произошло в Кракове, где стоимость жилья снизилась более чем на 5% в год.

Покупка недвижимости в Польше

По материалам:
inpoland
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems