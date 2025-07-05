Покупать или арендовать квартиру в Польше: что выгоднее — Finance.ua

Покупать или арендовать квартиру в Польше: что выгоднее Сегодня 18:13 — Недвижимость

Покупать или арендовать квартиру в Польше: что выгоднее

Вопрос жилья является ключевым для украинцев, которые выехали в Польшу и планируют там оставаться. Часто выбор останавливается на аренде, ведь этот вариант попроще, не требует больших вложений и оставляет возможность для переезда. Однако рост цен на аренду заставляет многих задуматься о покупке собственной квартиры.

Издание inPoland рассказывает , что выгоднее — купить или арендовать квартиру в Польше.

Аренда или покупка квартиры: что выбрать

Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в крупных польских городах, таких как Варшава, Краков или Вроцлав, составляет 2500−4000 злотых в месяц.

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В то же время, ежемесячный ипотечный платеж на аналогичное жилье (при первом взносе 20%) обычно колеблется в пределах 2200−3500 злотых, в зависимости от срока кредита и ставки.

Если вы планируете оставаться в Польше, у вас есть стабильный доход и легальный статус — покупка квартиры — инвестиция более выгодная, чем аренда.

Аренда часто ограничивается годом и зависит от воли владельца, который может поднять цену или не продлить договор.

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Для покупки квартиры в Польше необходимо внести 10−20% ее стоимости, что составляет по меньшей мере 50−100 тыс. злотых.

Также следует учесть расходы на нотариальные услуги, налоги, ремонт и т. д.

Однако в долгосрочной перспективе ежемесячные платежи по ипотеке зачастую ниже цен на аренду, а главное — это инвестиция в собственное имущество.

Напомним, в большинстве крупных польских городов зафиксировано снижение цен на квартиры на вторичном рынке. Наиболее заметное падение произошло в Кракове, где стоимость жилья снизилась более чем на 5% в год.

inpoland По материалам:

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