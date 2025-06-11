У Польщі знижуються ціни на квартири на вторинці — аналітики Сьогодні 20:34 — Нерухомість

У Польщі знижуються ціни на квартири на вторинці — аналітики

У більшості великих польських міст зафіксовано зниження цін на квартири на вторинному ринку. Найбільш помітне падіння відбулося у Кракові, де вартість житла зменшилася більш ніж на 5% за рік.

Про це пише inPoland.net

Загальна тенденція: майже всі міста в мінусі

За даними аналізу Групи Morizon-Gratka, яка дослідила ситуацію на вторинці нерухомості у найбільших містах Польщі, середня вартість житла знизилася на 2,4% в 11 із 12 аналізованих населених пунктів. Порівняння проводилося з травнем минулого року.

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Єдиним містом, що вибивається із загальної тенденції, стала Лодзь. Тут ціни, навпаки, незначно зросли — приблизно на 0,4% порівняно з травнем 2024 року.

Краків — лідер падіння цін

Особливо виділяється ситуація у Кракові, де ціники зменшились на 5,1%. Аналітики кажуть, що зараз квартира площею близько 50 квадратних метрів у Кракові може коштувати в середньому на 40 тис. злотих дешевше, ніж рік тому.

Значні зниження цін також спостерігаються в Любліні та Ольштині, де вартість квартир знизилася на 4,1% та 3,6% відповідно.

Реакція ринку: зростання активності покупців

Експерти з нерухомості пояснюють, що навіть незначне номінальне зниження цін, у поєднанні з інфляцією (що здешевлює гроші), можливістю домовитися про додаткові знижки під час переговорів, а також хоч і скромною, але підвищеною доступністю іпотечних кредитів, призвело до зростання купівельної активності. Це свідчить про пожвавлення попиту на ринку нерухомості.

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