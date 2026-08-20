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Скільки реально можна заробити на оренді квартири (інфографіка)

Нерухомість
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Квартира під оренду
Квартира під оренду
Продаж квартири дає власнику велику суму грошей одразу. Оренда працює інакше: вона не приносить весь дохід одномоментно, зате може забезпечувати регулярні надходження протягом багатьох років. Але сума, яку платить орендар, — це ще не чистий заробіток власника.
Про це йдеться у статті Finance.ua «Незалежність — це про вибір: здавати в оренду чи продавати житло».
За даними ЛУН, середня однокімнатна квартира в Києві здається за 18 тис. грн на місяць. За рік це становить 216 тис. грн валового доходу. Двокімнатна квартира із середньою ставкою 28 тис. грн може принести 336 тис. грн на рік, а трикімнатна за 45 тис. грн на місяць — 540 тис. грн.
Втім, від цих сум потрібно відняти витрати. Квартира може певний час простоювати між орендарями, потребувати ремонту чи заміни техніки. Крім того, власник має враховувати податки та інші супутні витрати.
Створено за допомогою ШІ
Створено за допомогою ШІ

Коли оренда може бути вигіднішою за продаж квартири

Експертка з нерухомості Ірина Луханіна в ексклюзивному коментарі Finance.ua зазначає, що власники нерідко недооцінюють потенційний дохід від оренди.
«За роки роботи на ринку я неодноразово бачила, як власники ухвалюють рішення про продаж лише тому, що були впевнені: оренда приносить занадто мало. Але коли ми разом починали рахувати цифри, результат часто виявлявся зовсім іншим», — говорить експертка.
Як приклад вона наводить квартиру в історичному центрі Києва вартістю близько 128 тис. доларів. Без додаткових вкладень таке житло можна здавати під офіс приблизно за 1 тис. доларів на місяць. За рік це дає близько 12 тис. доларів валового доходу.
«Це відповідає дохідності на рівні близько 9,4% річних. Якщо врахувати можливі простої між орендарями, дрібні ремонти, обслуговування та інші супутні витрати, реальна дохідність може перебувати в межах 7,5−8,5% річних. Для якісного об’єкта в центральній частині міста це доволі хороший показник», — пояснює Луханіна.

Чи варто робити ремонт заради вищої орендної плати

Ще один варіант для власника — вкластися в оновлення квартири, щоб згодом отримувати більше від оренди.
Для тієї ж квартири в історичному центрі Києва, яка зараз коштує близько 128 тис. доларів і може здаватися за 1 тис. доларів на місяць, ремонт може вимагати від 25 до 35 тис. доларів. Для розрахунку експертка пропонує взяти середню суму — 30 тис. доларів.
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Після оновлення квартири її можна перевести до вищого сегмента ринку. У такому разі орендна ставка може зрости до 1300−1500 доларів на місяць. Якщо отримувати 1400 доларів щомісяця, річний дохід становитиме 16,8 тис. доларів.
Загальна сума вкладень у такому випадку сягне приблизно 158 тис. доларів. За розрахунками Луханіної, дохідність може зрости до 10−11% річних, а додаткові вкладення в ремонт окупляться менш ніж за півтора року.
Фактично 30 тис. доларів, вкладених в оновлення житла, можуть збільшити щорічний дохід приблизно на 4,8 тис. доларів. Тож у деяких випадках ремонт дозволяє не лише підняти орендну ставку, а й підвищити загальну прибутковість квартири.
А що вигідніше у перспективі 5−10 років — продаж чи оренда житла? Про це читайте у статті за посиланням.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
КвартираОренда житла
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