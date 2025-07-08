Наращивание военных расходов может угрожать экономической стабильности ЕС — министр экономики Дании Сегодня 09:45 — Мир

Массовое наращивание военных расходов в Европейском Союзе может представлять серьезный риск для финансовой стабильности блока. Если страны-члены не возьмут под контроль снижение дефицита бюджета и госдолга.

Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на министра экономики Дании Стефани Лёсе.

«Европе нужно очень быстро наращивать обороноспособность, чтобы сдержать растущую угрозу со стороны россии. Но в то же время это затраты, которые могут стать дополнительным риском для экономики ЕС», — отметила Лёсе.

Читайте также Украина вошла в рейтинг стран с крупнейшими военными бюджетами (инфографика)

По ее словам, сейчас экономики многих стран уже страдают от влияния американских пошлин и конкуренции со стороны Китая. В таких условиях масштабное увеличение расходов на оборону может усугубить финансовое давление, особенно если не будет сопровождаться ответственной фискальной политикой.

Заявление датского министра прозвучало после того, как страны-члены НАТО в прошлом месяце согласились увеличить оборонные расходы до 3,5% ВВП к 2035 году или почти вдвое больше предыдущего целевого показателя в 2%.

Кроме того, Альянс также договорился выделять дополнительно 1,5% ВВП на инфраструктуру безопасности. Испания, однако, добилась исключения, позволяющего ей тратить всего 2,1% в целом.

Читайте также Германия планирует увеличить расходы на оборону

Дания вместе с еще пятнадцатью странами ЕС уже активировала так называемую «национальную защитную клаузулу» в рамках инициативы Еврокомиссии «ReArm Europe» стоимостью 800 миллиардов евро, предложенной президентом Урсулой фон дер Ляен. Этот механизм позволяет странам временно превышать норму дефицита в 3% от ВВП, чтобы направить дополнительные средства на оборону.

Франция, Италия и Испания, вторая, третья и четвертая по величине экономики Евросоюза, воздержались от активации этой клаузулы, ссылаясь на уже высокие уровни бюджетного дефицита. Франция и Италия входят в девять стран ЕС, против которых введена «процедура чрезмерного дефицита» за нарушение фискальной дисциплины ЕС.

Читайте также Государства НАТО обязались помогать ВСУ за счет оборонных расходов

Министр Лёсе, которая в этот понедельник впервые будет председательствовать на встрече министров финансов стран ЕС как глава Совета, воздержалась от критики в адрес Франции, Италии и Испании, отметив, что их решения могут быть обусловлены как стремлением к финансовой ответственности, так и возможной нехваткой ресурсов для усиления обороны.

«С одной стороны, хорошо, если эти страны придерживаются здоровых принципов фискальной политики. Если это означает, что они ищут пути достижения цели НАТО без увеличения долговой нагрузки — это положительно. Но если это сигнализирует о полном отсутствии пространства для роста оборонных расходов, то это, конечно, вызывает беспокойство», — отметила она.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.