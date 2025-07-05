Украина вошла в рейтинг стран с крупнейшими военными бюджетами (инфографика) — Finance.ua
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Украина вошла в рейтинг стран с крупнейшими военными бюджетами (инфографика)

Мир
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Украина вошла в рейтинг стран с крупнейшими военными бюджетами (инфографика)
Украина вошла в рейтинг стран с крупнейшими военными бюджетами (инфографика)
Военный бюджет США в 2025 году остается самым большим в мире — 962 миллиарда долларов. Это почти в четыре раза превышает бюджет Китая (246 миллиардов долларов), который занимает второе место. В ТОП-15 стран с самыми большими военными бюджетами попала и Украина.
Об этом сообщает аналитический портал Visual Capitalist.
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Как пишут аналитики, расходы на оборону растут в каждом регионе, причем в Европе и на Ближнем Востоке наблюдаются двузначные процентные скачки, поскольку конфликты в Украине и Газе продолжают менять приоритеты безопасности.
Вместе 15 стран из рейтинга тратят более 2 триллионов долларов — примерно три четверти мировых военных расходов.

ТОП-15 стран с самыми большими расходами на оборону

Военный бюджет США в 2025 году остается самым большим в мире — $962 миллиарда.
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Эта сумма превышает совокупные расходы следующих 10 стран вместе взятых и почти в четыре раза больше бюджета Китая ($246 миллиардов), который занимает второе место.
Около 40% военного бюджета США направляется на оплату труда военных и медицину.
Значительную часть расходов также составляют расходы на ракеты большой дальности, беспилотные системы и строительство подлодок.
Украина вошла в рейтинг стран с крупнейшими военными бюджетами (инфографика)
В тройку лидеров также вошла и россия с военным бюджетом в $150 млрд.
Больше всего средств на оборону среди европейских стран тратит Германия — $109 млрд.
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Украина, которая уже более трех лет сопротивляется полномасштабному российскому вторжению, оказалась на 9-й позиции с бюджетом в $54 миллиарда.
ТОП-15 стран с крупнейшими военными бюджетами:
  1. США — $962 млрд;
  2. Китай — $246 млрд;
  3. россия — $150 млрд;
  4. Германия — $109 млрд;
  5. Великобритания — $81 млрд;
  6. Индия — $79 млрд;
  7. Саудовская Аравия — $78 млрд;
  8. Япония — $55 млрд;
  9. Украина — $54 млрд;
  10. Франция — $47 млрд;
  11. Южная Корея — $45 млрд;
  12. Италия — $44 млрд;
  13. Израиль — $37 млрд;
  14. Польша — $35 млрд;
  15. Австралия — $34 млрд.
По материалам:
Finance.ua
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