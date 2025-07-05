Украина вошла в рейтинг стран с крупнейшими военными бюджетами (инфографика) — Finance.ua

Украина вошла в рейтинг стран с крупнейшими военными бюджетами (инфографика)
Военный бюджет США в 2025 году остается самым большим в мире — 962 миллиарда долларов. Это почти в четыре раза превышает бюджет Китая (246 миллиардов долларов), который занимает второе место. В ТОП-15 стран с самыми большими военными бюджетами попала и Украина.
Об этом сообщает аналитический портал Visual Capitalist.
Читайте также
Как пишут аналитики, расходы на оборону растут в каждом регионе, причем в Европе и на Ближнем Востоке наблюдаются двузначные процентные скачки, поскольку конфликты в Украине и Газе продолжают менять приоритеты безопасности.
Вместе 15 стран из рейтинга тратят более 2 триллионов долларов — примерно три четверти мировых военных расходов.
ТОП-15 стран с самыми большими расходами на оборону
Военный бюджет США в 2025 году остается самым большим в мире — $962 миллиарда.
Читайте также
Эта сумма превышает совокупные расходы следующих 10 стран вместе взятых и почти в четыре раза больше бюджета Китая ($246 миллиардов), который занимает второе место.
Около 40% военного бюджета США направляется на оплату труда военных и медицину.
Значительную часть расходов также составляют расходы на ракеты большой дальности, беспилотные системы и строительство подлодок.
В тройку лидеров также вошла и россия с военным бюджетом в $150 млрд.
Больше всего средств на оборону среди европейских стран тратит Германия — $109 млрд.
Читайте также
Украина, которая уже более трех лет сопротивляется полномасштабному российскому вторжению, оказалась на 9-й позиции с бюджетом в $54 миллиарда.
ТОП-15 стран с крупнейшими военными бюджетами:
- США — $962 млрд;
- Китай — $246 млрд;
- россия — $150 млрд;
- Германия — $109 млрд;
- Великобритания — $81 млрд;
- Индия — $79 млрд;
- Саудовская Аравия — $78 млрд;
- Япония — $55 млрд;
- Украина — $54 млрд;
- Франция — $47 млрд;
- Южная Корея — $45 млрд;
- Италия — $44 млрд;
- Израиль — $37 млрд;
- Польша — $35 млрд;
- Австралия — $34 млрд.
Поделиться новостью