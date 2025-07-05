Украина вошла в рейтинг стран с крупнейшими военными бюджетами (инфографика) — Finance.ua

Украина вошла в рейтинг стран с крупнейшими военными бюджетами (инфографика) Сегодня 13:18 — Мир

Украина вошла в рейтинг стран с крупнейшими военными бюджетами (инфографика)

Военный бюджет США в 2025 году остается самым большим в мире — 962 миллиарда долларов. Это почти в четыре раза превышает бюджет Китая (246 миллиардов долларов), который занимает второе место. В ТОП-15 стран с самыми большими военными бюджетами попала и Украина.

Об этом сообщает аналитический портал Visual Capitalist.

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Как пишут аналитики, расходы на оборону растут в каждом регионе, причем в Европе и на Ближнем Востоке наблюдаются двузначные процентные скачки, поскольку конфликты в Украине и Газе продолжают менять приоритеты безопасности.

Вместе 15 стран из рейтинга тратят более 2 триллионов долларов — примерно три четверти мировых военных расходов.

ТОП-15 стран с самыми большими расходами на оборону

Военный бюджет США в 2025 году остается самым большим в мире — $962 миллиарда.

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Эта сумма превышает совокупные расходы следующих 10 стран вместе взятых и почти в четыре раза больше бюджета Китая ($246 миллиардов), который занимает второе место.

Около 40% военного бюджета США направляется на оплату труда военных и медицину.

Значительную часть расходов также составляют расходы на ракеты большой дальности, беспилотные системы и строительство подлодок.

В тройку лидеров также вошла и россия с военным бюджетом в $150 млрд.

Больше всего средств на оборону среди европейских стран тратит Германия — $109 млрд.

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Украина, которая уже более трех лет сопротивляется полномасштабному российскому вторжению, оказалась на 9-й позиции с бюджетом в $54 миллиарда.

ТОП-15 стран с крупнейшими военными бюджетами:

США — $962 млрд; Китай — $246 млрд; россия — $150 млрд; Германия — $109 млрд; Великобритания — $81 млрд; Индия — $79 млрд; Саудовская Аравия — $78 млрд; Япония — $55 млрд; Украина — $54 млрд; Франция — $47 млрд; Южная Корея — $45 млрд; Италия — $44 млрд; Израиль — $37 млрд; Польша — $35 млрд; Австралия — $34 млрд.

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