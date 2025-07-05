В Германии планируют повысить минимальную зарплату: она станет второй по размеру в ЕС — Finance.ua
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В Германии планируют повысить минимальную зарплату: она станет второй по размеру в ЕС

Мир
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В Германии планируют повысить минимальную зарплату: она станет второй по размеру в ЕС
В Германии планируют повысить минимальную зарплату: она станет второй по размеру в ЕС
Комиссия по минимальной заработной плате Германии планирует к 2027 году постепенно повысить минимальную заработную плату до 14,60 евро в час. После этого в Германии будет вторая по размеру минимальная оплата труда в ЕС — после Люксембурга.
Об этом сообщает DW.

Как увеличится зарплата

Германия планирует двухэтапное повышение минимальной зарплаты: в 2026 году она вырастет до 13,90 евро в час, а в 2027 году — до 14,60 евро.

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В результате минимальная заработная плата в Германии составит около 2500 евро в месяц, что сделает ее второй по размеру в ЕС. Первое место занимает Люксембург с минимумом 2638 евро.
Сообщается, что в ЕС минимальную зарплату более 2000 евро в месяц имеют Бельгия, Ирландия и Нидерланды.
Напомним, по данным исследования EU-SILC об уровне доходов и условиях жизни, в Германии каждый пятый среди трудоустроенных не может позволить себе недельный отпуск с поездкой из-за стоимости такого отдыха.
По материалам:
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