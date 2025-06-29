У Німеччині кожен п’ятий не має коштів на тижневу відпустку з мандрівкою — Finance.ua
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У Німеччині кожен п’ятий не має коштів на тижневу відпустку з мандрівкою

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У Німеччині кожен п’ятий не має коштів на тижневу відпустку з мандрівкою
У Німеччині кожен п’ятий не має коштів на тижневу відпустку з мандрівкою
У Німеччині кожен п’ятий серед працевлаштованих не може дозволити собі тижневу відпустку з поїздкою через вартість такого відпочинку.
Такі дані опублікував Федеральний офіс статистики на основі дослідження EU-SILC про рівень доходів та умови життя, повідомляє Tagesschau.

Результати дослідження

П’ята частина (21%) опитаних у Німеччині працюючих громадян стверджують, що станом на минулий рік не могли дозволити собі тижневу відпустку з мандрівкою з фінансових причин. У 2023 році так відповіли 23%.

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Частка тих, кому не вистачає заощаджень на тижневий відпочинок, помітно вища серед батьків-одинаків (38%), а також серед людей без пари (29%).
Загалом у ЄС частка тих, для кого тижнева поїздка є надто дорогою, склала 27%.
Інше дослідження показало, що понад 19% людей, які їдуть у відпустку, дуже часто у ці дні хворіють і тому не отримують повноцінного відпочинку.
За матеріалами:
Європейська правда
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