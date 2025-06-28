Президент поручил увеличить выплаты военным — Finance.ua

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Президент поручил увеличить выплаты военным

Казна и Политика
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Президент поручил увеличить выплаты военным
Президент поручил увеличить выплаты военным
Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О предложениях в Бюджетную декларацию на 2026−2028 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины».
Об этом говорится в указе президента.
Согласно документу, Кабмин обязан определить приоритетом Госбюджета на 2026−2028 годы финансирование по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины
Среди ключевых задач правительства:
  • проработать вопрос о повышении денежного довольствия для военнослужащих, полицейских, а также лиц рядового и начальствующего состава;
  • принять меры по гарантированию выплаты единовременного пособия в случае гибели или смерти таких лиц в результате ранения, полученного во время военного положения;
  • с 2026 по 2028 год Кабмин обязан ежемесячно, до 15 числа, предоставлять СНБО информацию о состоянии финансирования силовых структур, в том числе в рамках государственных оборонных программ.
В государственном бюджете на 2025 год на оборонные нужды предусмотрено 2,2 трлн. В первом квартале доля расходов на безопасность и оборону достигла 73,5% всех бюджетных расходов.
По материалам:
РБК-Україна
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