Президент поручил увеличить выплаты военным — Finance.ua

Президент поручил увеличить выплаты военным Сегодня 13:54 — Казна и Политика

Президент поручил увеличить выплаты военным

Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О предложениях в Бюджетную декларацию на 2026−2028 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины».

Об этом говорится в указе президента.

Согласно документу, Кабмин обязан определить приоритетом Госбюджета на 2026−2028 годы финансирование по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины

Среди ключевых задач правительства:

проработать вопрос о повышении денежного довольствия для военнослужащих, полицейских, а также лиц рядового и начальствующего состава;

принять меры по гарантированию выплаты единовременного пособия в случае гибели или смерти таких лиц в результате ранения, полученного во время военного положения;

с 2026 по 2028 год Кабмин обязан ежемесячно, до 15 числа, предоставлять СНБО информацию о состоянии финансирования силовых структур, в том числе в рамках государственных оборонных программ.

В государственном бюджете на 2025 год на оборонные нужды предусмотрено 2,2 трлн. В первом квартале доля расходов на безопасность и оборону достигла 73,5% всех бюджетных расходов.

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