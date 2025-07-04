США отменят налоговые льготы на электромобили — Finance.ua

США отменят налоговые льготы на электромобили Сегодня 18:00 — Мир

США отменят налоговые льготы на электромобили

В США с 30 сентября перестанут действовать налоговые льготы на электромобили. Это предусматривает «большой прекрасный закон» президента Дональда Трампа о налогах и бюджете. До этого американцы могли получить до $7500 за покупку или аренду нового электрокара и $4000 — за подержанный автомобиль.

В агентстве рассказали, что льготы действовали с 2008 года, но в 2022 году их расширили — отменили ограничения для каждого производителя и разрешили получать кредит даже в случае аренды.

Известно, что экологические организации подвергли критике такое решение. По их словам, Америка лишается лидерства в развитии электротранспорта, а выигрывает от этого Китай.

По словам аналитиков, новый закон облегчит жизнь автопроизводителям. Из него убрали штрафы за превышение средних норм расхода горючего (CAFE). Это даст компаниям больше возможностей выпускать бензиновые автомобили.

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Аналитики Barclays прогнозируют скачок продаж до 30 сентября, ведь многие купят авто раньше, чтобы успеть получить льготу. А после этого спрос может резко обвалиться. По оценке Гарварда, до 2030 года доля электрокаров в США снизится на 6%, но государство сэкономит $169 млрд за 10 лет.

Некоторые другие предложения, которые хотели внести, также отменили ежегодный сбор $250 для владельцев EV и требование, чтобы почтовая служба США продавала свои электромобили.

Фінансовий клуб По материалам:

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