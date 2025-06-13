В Украине предлагают продлить льготы на импорт электромобилей — Finance.ua

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В Украине предлагают продлить льготы на импорт электромобилей

Технологии&Авто
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В Украине предлагают продлить льготы на импорт электромобилей
В Украине предлагают продлить льготы на импорт электромобилей
В Украине предлагают продлить налоговые льготы на ввоз электромобилей еще на год — до 1 января 2027 года.
Об этом свидетельствует законопроект № 13351, зарегистрированный в Верховной Раде.

Как сейчас

Сейчас в Украине действуют льготы для электромобилей: при их импорте не нужно платить таможенные платежи и НДС (20%). Отметим, что во время первой государственной регистрации автомобили с электрическим двигателем, ввезенные из-за границы или приобретенные в автосалонах, освобождаются от уплаты обязательного пенсионного страхования.
Однако действующий срок действия освобождения от НДС истекает 1 января 2026 года.

Что предлагают

Законопроект № 13351 предлагает продлить льготный режим еще на один год — до 1 января 2027 года. Инициаторы законопроекта убеждены, что налоговые льготы помогут сохранить динамику развития рынка электромобилей.

Зачем это нужно

Авторы документа отмечают, что, как показывает опыт, даже кратковременное упразднение или сокращение налоговых льгот негативно влияет на импорт электрокаров, уменьшает интерес инвесторов к рынку, замедляет развитие инфраструктуры и сдерживает переход на экологический транспорт.
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Продолжение освобождения от НДС позволит:
  • расширить парк электротранспорта в Украине
  • соответствовать курсу евроинтеграции и обязательствам в сфере декарбонизации.

Справка Finance.ua:

  • по данным Укравтопрома, в течение І кв. В 2025 году в Украину было импортировано 20,1 тыс. легковых электромобилей, общая таможенная стоимость которых составила 355,5 млн. долларов;
  • если говорить о новых электрокарах, которые чаще всего покупают украинцы, то в пятерку в мае вошли: Volkswagen ID. Unyx, BYD Song Plus EV, Honda eNS1, BYD Sea Lion 07, Zeekr 7X. Среди моделей с пробегом, которые покупают наиболее часто: Tesla Model Y, Nissan Leaf и Tesla Model 3;
  • Finance.ua сравнивал стоимость обслуживания электромобиля и авто с ДВС на примере самых популярных моделей в Украине — Nissan Leaf и Tesla Model 3 и Renault Duster. Делимся нашими подсчетами в статье по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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