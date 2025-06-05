ТОП-10 электрокаров, которые выбирают украинцы в 2025 году — Finance.ua
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ТОП-10 электрокаров, которые выбирают украинцы в 2025 году

Технологии&Авто
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ТОП-10 электрокаров, которые выбирают украинцы в 2025 году
ТОП-10 электрокаров, которые выбирают украинцы в 2025 году
В мае украинцы приобрели 1257 новых автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV).
Об этом сообщает Укравтопром.
За год спрос на новые электромобили вырос на 93%, а по сравнению с апрелем 2025 г. — на 35%.
Основное количество зарегистрированных новых BEV в прошлом месяце составляли легковые автомобили — 1238 ед (на 91% больше, чем в мае 2024 г.).
На рынке новых коммерческих электромобилей было реализовано 19 авто, что почти в четыре раза больше, чем в прошлом году.

Какие электрические автомобили выбирают

В ТОП-10 новых электромобилей месяца попали:
  1. Volkswagen ID. Unyx — 254 ед.;
  2. BYD Song Plus EV — 210 ед.;
  3. Honda eNS1 — 188 ед.;
  4. BYD Sea Lion 07 — 61 ед;
  5. Zeekr 7X — 55 ед.;
  6. Zeekr 001 — 52 ед.;
  7. Audi Q4 e-tron — 52 ед.;
  8. Honda M-NV — 44 ед.;
  9. Volkswagen iD.4 — 34 ед.;
  10. BYD Yuan Plus — 28 ед.
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Всего с начала года украинцы приобрели более 4,2 тысяч новых электромобилей, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Напомним, в 2024 году в Украину ввезли почти тысячу люксовых «электричек» (это 20% от всех люксовых автомобилей) более чем на $90 млн. При этом НДС за ввоз этих авто в бюджет не поступал, так как до конца 2025 года электромобили освобождены от этого налога.

Справка Finance.ua:

  • стоимость эксплуатации электромобиля дешевле, чем автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Дело здесь не только в цене на бензин, дизель или газ, но еще и в том, что электромобили имеют значительно меньше движущихся частей, чем автомобили с ДВС;
  • что касается зарядки, то средняя цена на электроэнергию для «зеленых» машин на основных сетевых электростанциях составляет 14,8 грн/1 кВт-ч за медленную зарядку. Если хотите зарядить свой электромобиль быстрее, в таком случае нужно будет отдать 17,4 грн/1 кВт-ч.
Подробнее о том, сколько «служит» электромобиль и выгодно ли его содержание, читайте в статье по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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