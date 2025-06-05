ТОП-10 электрокаров, которые выбирают украинцы в 2025 году — Finance.ua

ТОП-10 электрокаров, которые выбирают украинцы в 2025 году Сегодня 21:41 — Технологии&Авто

ТОП-10 электрокаров, которые выбирают украинцы в 2025 году

В мае украинцы приобрели 1257 новых автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV).

Об этом сообщает Укравтопром.

За год спрос на новые электромобили вырос на 93%, а по сравнению с апрелем 2025 г. — на 35%.

Основное количество зарегистрированных новых BEV в прошлом месяце составляли легковые автомобили — 1238 ед (на 91% больше, чем в мае 2024 г.).

На рынке новых коммерческих электромобилей было реализовано 19 авто, что почти в четыре раза больше, чем в прошлом году.

Какие электрические автомобили выбирают

В ТОП-10 новых электромобилей месяца попали:

Volkswagen ID. Unyx — 254 ед.; BYD Song Plus EV — 210 ед.; Honda eNS1 — 188 ед.; BYD Sea Lion 07 — 61 ед; Zeekr 7X — 55 ед.; Zeekr 001 — 52 ед.; Audi Q4 e-tron — 52 ед.; Honda M-NV — 44 ед.; Volkswagen iD.4 — 34 ед.; BYD Yuan Plus — 28 ед.

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Всего с начала года украинцы приобрели более 4,2 тысяч новых электромобилей, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Напомним, в 2024 году в Украину ввезли почти тысячу люксовых «электричек» (это 20% от всех люксовых автомобилей) более чем на $90 млн. При этом НДС за ввоз этих авто в бюджет не поступал, так как до конца 2025 года электромобили освобождены от этого налога.

Справка Finance.ua:

стоимость эксплуатации электромобиля дешевле, чем автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Дело здесь не только в цене на бензин, дизель или газ, но еще и в том, что электромобили имеют значительно меньше движущихся частей, чем автомобили с ДВС;

что касается зарядки, то средняя цена на электроэнергию для «зеленых» машин на основных сетевых электростанциях составляет 14,8 грн/1 кВт-ч за медленную зарядку. Если хотите зарядить свой электромобиль быстрее, в таком случае нужно будет отдать 17,4 грн/1 кВт-ч.

Подробнее о том, сколько «служит» электромобиль и выгодно ли его содержание, читайте в статье по ссылке.

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