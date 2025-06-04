В мае в Украине приобретено более 6 тыс. электромобилей — Finance.ua
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В мае в Украине приобретено более 6 тыс. электромобилей

Технологии&Авто
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В мае в Украине приобретено более 6 тыс. электромобилей
В мае в Украине приобретено более 6 тыс. электромобилей
По состоянию на 1 июня в Украине зарегистрировано 160 722 электромобиля. Прирост за прошлый месяц составил 6102 авто на электротяге, что более чем на четверть больше, чем в среднем каждый месяц.
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За последний весенний месяц лидерами по приобретению электромобилей стали сразу два региона Украины — Киев и Львовская область, автопарки которых пополнились на 722 электрические машины.
Также 605 электромобилей прописались в Киевской области, 681 — в Днепропетровской, и 329 электромобилей поставлены на учет в Харьковской области.
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Среди регионов-лидеров по общему количеству электромобилей без существенных изменений. В Киеве и области зарегистрировано более 35 000 авто на электротяге, на втором месте Львовская область с результатом в 18 779 авто, а тройку регионов-лидеров по количеству «зеленых» машин замыкает Днепропетровский регион с показателем в 14 002 авто.
По материалам:
Autogeek
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