Стартап Илона Маска Neuralink привлек $650 млн инвестиций — Finance.ua

Стартап Илона Маска Neuralink привлек $650 млн инвестиций Сегодня 23:20 — Технологии&Авто

Стартап Илона Маска Neuralink привлек $650 млн инвестиций

Стартап Neuralink, основанный Илоном Маском, объявил о привлечении 650 миллионов долларов инвестиций в новом раунде финансирования. Среди инвесторов — известные венчурные фонды, в частности ARK Invest, Sequoia Capital, Founders Fund, Thrive Capital и Lightspeed Venture Partners.

Привлеченные средства компания направит на расширение доступа к своей технологии для новых пациентов и на разработку новых устройств, которые должны углубить взаимодействие между биологическим и искусственным интеллектом.

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Neuralink разрабатывает мозгово-компьютерный интерфейс (BCI), превращающий нейронные сигналы в цифровые команды. Ее первая система под названием Telepathy включает 64 сверхтонкие «нити», которые имплантируются в мозг. Они регистрируют нейронную активность через более чем тысячу электродов. По состоянию на начало июня устройство было имплантировано пятерым пациентам. Neuralink проводит четыре клинических испытания Telepathy.

Технологии BCI исследуются в науке уже много лет, и среди конкурентов компании — Synchron, Paradromics и Precision Neuroscience. Кстати, Paradromics на этой неделе сообщила об успешном вживлении своего устройства человеку.

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Neuralink также работает над системой Blindsight, которая потенциально позволит восстановить зрение даже тем, кто лишился глаз и зрительных нервов. Это устройство получило статус «прорывной разработки» от FDA, что ускоряет процесс одобрения.

Несмотря на значительные достижения, компания должна пройти еще много этапов массовой коммерциализации своих устройств. Маск, однако, остается оптимистом и даже заявлял, что готов имплантировать устройство себе.

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