Neuralink ищет людей с квадриплегией по всему миру для исследования своего мозгового импланта — Finance.ua

Neuralink ищет людей с квадриплегией по всему миру для исследования своего мозгового импланта
Компания Илона Маска по производству мозговых имплантатов Neuralink теперь ищет людей по всему миру для исследования устройства, позволяющего управлять компьютерами силой мысли.
Об этом написали в X.
🌎 The Neuralink Patient Registry is now open globally!— Neuralink (@neuralink) April 2, 2025
If you have quadriplegia and are interested in exploring groundbreaking ways to control a computer using your thoughts, you can now sign up from anywhere in the world.https://t.co/jdKOJNhuKf pic.twitter.com/rgG1sRr8G7
Neuralink ищет людей с квадриплегией — это состояние, при котором полностью или частично потеряна подвижность и чувствительность во всех четырех конечностях (руках и ногах).
«Если у вас ограничена или отсутствует возможность пользоваться обеими руками из-за травмы шейного отдела спинного мозга или бокового амиотрофического склероза (ALS) — вы можете отвечать критериям отбора», — говорится на сайте Neuralink.
Компания исследует имплант, размещаемый в части мозга, ответственной за планирование движений. Он интерпретирует нейронную активность человека, что позволяет управлять компьютером или смартфоном только с помощью намерения движения без проводов или физических усилий.
«Это исследование может помочь найти более безопасные и эффективные способы имплантации и использования импланта для потенциального восстановления и расширения возможностей управления компьютером и другими устройствами», — объясняют специалисты.
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Neuralink уже имплантировала устройство трем пациентам. Первым был Ноланд Арбо, который после операций смог силой мысли играть в шахматы и другие игры. Ранее сообщалось, что Neuralink планирует провести около 20−30 таких операций в 2025 году.
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