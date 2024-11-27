Neuralink работает над технологией, которая позволит контролировать роботизированную руку силой мысли — Finance.ua

Neuralink работает над технологией, которая позволит контролировать роботизированную руку силой мысли Сегодня 01:24 — Технологии&Авто

Neuralink работает над технологией, которая позволит контролировать роботизированную руку силой мысли

Компания Neuralink Илона Маска, которая создает мозговые импланты, объявила, что исследует их новое применение — управление роботизированной рукой. С какими трудностями могут столкнуться исследователи?

«Мы рады сообщить об одобрении и запуске нового технико-экономического обоснования для расширения контроля над BCI с помощью имплантата N1 на исследовательскую вспомогательную роботизированную руку», — говорится в сообщении Neuralink, которое передает Wired.

BCI (brain-computer interface), или мозгово-компьютерный интерфейс — это система, которая позволяет человеку непосредственно управлять внешними устройствами с помощью мозговых волн. Она работает путем считывания и декодирования сигналов движения от нейронов. BCI от Neuralink содержит устройство размером с монету под названием N1, которое хирургически имплантируется в мозг с помощью робота. В настоящее время компания оценивает безопасность своего BCI, а также способность управлять компьютером у людей с параличом.

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BCI уже использовали для управления протезом руки. В 2008 году команда под руководством Эндрю Шварца из Питтсбургского университета показала, что обезьяна может управлять роботизированной рукой, чтобы кормить себя с помощью сигналов из мозга. После этого исследователи перешли к людям-добровольцам.

В исследовании 2012 года, опубликованном в журнале Nature, два человека, парализованных в результате инсульта, смогли управлять роботизированной рукой, чтобы доставать и брать предметы, просто думая об этом. Один пациент смог подать себе кофе впервые за 14 лет. В другом исследовании, проведенном в 2016 году, мужчина с BCI восстановил тактильные ощущения с помощью роботизированной руки.

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Но в этих исследованиях использовались неуклюжие устройства, требовавшие прокладки кабеля от головы участника исследования до компьютера, который расшифровывает сигналы мозга. В отличие от них, система Neuralink — беспроводная.

Мы приветствуем Neuralink с получением разрешения на проведение технико-экономического обоснования. Каждое достижение в области нейротехнологий приближает нас к расширению возможностей людей с неврологическими расстройствами", — говорит Маркус Герхардт, генеральный директор и соучредитель Blackrock Neurotech, компании, производящей мозговой имплантат, использовавшийся в предыдущих исследованиях по управлению роботизированными конечностями с помощью мысли.

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Брайан Деклева, научный сотрудник лаборатории нейронной инженерии Rehab Neural Engineering Labs при Питтсбургском университете, говорит, что наибольшей проблемой в достижении контроля над роботизированной рукой с использованием BCI является необходимость калибровки.

«Чем сложнее управление, чем больше степеней свободы вы прибавляете, тем больше времени занимает калибровка в целом. Люди не хотят сидеть и проводить получасовую калибровку в начале каждого дня, чтобы использовать свое устройство», — отмечает он.

Если это ограничение удастся преодолеть, то BCI, которые управляют роботизированными манипуляторами, позволят людям с параличом выполнять простые ежедневные задачи без посторонней помощи.

В марте Илон Маск анонсировал еще один продукт своего стартапа Neuralink — имплантат Blindsight, который может восстановить зрение даже тем людям, которые потеряли оба глаза. В сентябре стартап сообщил, что экспериментальный имплантат получил отметку «прорывного устройства» от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

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