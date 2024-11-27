Neuralink работает над технологией, которая позволит контролировать роботизированную руку силой мысли — Finance.ua

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Neuralink работает над технологией, которая позволит контролировать роботизированную руку силой мысли

Технологии&Авто
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Neuralink работает над технологией, которая позволит контролировать роботизированную руку силой мысли
Neuralink работает над технологией, которая позволит контролировать роботизированную руку силой мысли
Компания Neuralink Илона Маска, которая создает мозговые импланты, объявила, что исследует их новое применение — управление роботизированной рукой. С какими трудностями могут столкнуться исследователи?
«Мы рады сообщить об одобрении и запуске нового технико-экономического обоснования для расширения контроля над BCI с помощью имплантата N1 на исследовательскую вспомогательную роботизированную руку», — говорится в сообщении Neuralink, которое передает Wired.
BCI (brain-computer interface), или мозгово-компьютерный интерфейс — это система, которая позволяет человеку непосредственно управлять внешними устройствами с помощью мозговых волн. Она работает путем считывания и декодирования сигналов движения от нейронов. BCI от Neuralink содержит устройство размером с монету под названием N1, которое хирургически имплантируется в мозг с помощью робота. В настоящее время компания оценивает безопасность своего BCI, а также способность управлять компьютером у людей с параличом.
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BCI уже использовали для управления протезом руки. В 2008 году команда под руководством Эндрю Шварца из Питтсбургского университета показала, что обезьяна может управлять роботизированной рукой, чтобы кормить себя с помощью сигналов из мозга. После этого исследователи перешли к людям-добровольцам.
В исследовании 2012 года, опубликованном в журнале Nature, два человека, парализованных в результате инсульта, смогли управлять роботизированной рукой, чтобы доставать и брать предметы, просто думая об этом. Один пациент смог подать себе кофе впервые за 14 лет. В другом исследовании, проведенном в 2016 году, мужчина с BCI восстановил тактильные ощущения с помощью роботизированной руки.
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Но в этих исследованиях использовались неуклюжие устройства, требовавшие прокладки кабеля от головы участника исследования до компьютера, который расшифровывает сигналы мозга. В отличие от них, система Neuralink — беспроводная.
Мы приветствуем Neuralink с получением разрешения на проведение технико-экономического обоснования. Каждое достижение в области нейротехнологий приближает нас к расширению возможностей людей с неврологическими расстройствами", — говорит Маркус Герхардт, генеральный директор и соучредитель Blackrock Neurotech, компании, производящей мозговой имплантат, использовавшийся в предыдущих исследованиях по управлению роботизированными конечностями с помощью мысли.
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Брайан Деклева, научный сотрудник лаборатории нейронной инженерии Rehab Neural Engineering Labs при Питтсбургском университете, говорит, что наибольшей проблемой в достижении контроля над роботизированной рукой с использованием BCI является необходимость калибровки.
«Чем сложнее управление, чем больше степеней свободы вы прибавляете, тем больше времени занимает калибровка в целом. Люди не хотят сидеть и проводить получасовую калибровку в начале каждого дня, чтобы использовать свое устройство», — отмечает он.
Если это ограничение удастся преодолеть, то BCI, которые управляют роботизированными манипуляторами, позволят людям с параличом выполнять простые ежедневные задачи без посторонней помощи.
В марте Илон Маск анонсировал еще один продукт своего стартапа Neuralink — имплантат Blindsight, который может восстановить зрение даже тем людям, которые потеряли оба глаза. В сентябре стартап сообщил, что экспериментальный имплантат получил отметку «прорывного устройства» от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).
По материалам:
dev.ua
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