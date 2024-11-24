Neuralink проведет первые международные испытания имплантатов в Канаде — Finance.ua
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Neuralink проведет первые международные испытания имплантатов в Канаде

Технологии&Авто
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Neuralink проведет первые международные испытания имплантатов в Канаде
Neuralink проведет первые международные испытания имплантатов в Канаде
Первые клинические испытания Neuralink за пределами США пройдут в Канаде. Neuralink получила разрешение Министерства здравоохранения страны на испытание технологии на людях.
Об этом пишет Engadget.
Компания впервые открыла свой канадский реестр пациентов в марте 2024 года, но сейчас активно ищет потенциальных участников.
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В рамках исследования Can-Prime добровольцу встроят имплантат в мозг, чтобы он мог интерпретировать его нейронную активность.
Имплантат позволит управлять компьютером или смартфоном с помощью мозга без использования проводов или каких-либо физических движений.
В компании заявляют, что цель исследования — «оценить безопасность имплантата и хирургического робота, а также оценить его функциональность для человека с тетраплегией (паралич всех четырех конечностей)».
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Опыт, полученный в ходе испытаний, может помочь компании найти более безопасные способы размещения имплантата в мозге, а также расширить возможности технологии.
Neuralink проведет первые международные испытания имплантатов в Канаде
Первый пациент Neuralink (на фото выше) получил свой имплантат в начале этого года.
У него возникли некоторые проблемы, когда нити имплантата отошли от его мозга, хотя сейчас он чувствует себя хорошо.
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Недавно он заявил, что бросит себе вызов и будет использовать Neuralink в течение 72 часов, чтобы продемонстрировать, на что способна эта технология.
Сейчас Neuralink ищет пациентов, которые «имеют ограниченную или вообще не имеют возможности использовать обе руки из-за травмы шейного отдела спинного мозга или боковой амиотрофический склероз» для своих испытаний в Канаде.
По материалам:
mezha.media
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