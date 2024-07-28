Сотрудники Neuralink намерены продать акции компании после успешного испытания имплантата на человеке — Finance.ua

Сотрудники Neuralink намерены продать акции компании после успешного испытания имплантата на человеке 28.07.2024, 02:15 — Технологии&Авто

Сотрудники Neuralink намерены продать акции компании после успешного испытания имплантата на человеке

Некоторые сотрудники компании Neuralink Илона Маска готовятся продать акции компании по производству мозговых имплантатов в связи со стремительным ростом их стоимости после первого испытания на людях.

Об этом пишет Reuters.

Компенсация акциями является большим стимулом для работников таких стартапов, как Neuralink.

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Акции, которые они получают, не находятся в свободном обращении, и работники, желающие продать их без благословения компании, вынуждены использовать сложные схемы на нишевых частных биржах.

Сейчас некоторые сотрудники и инвесторы Neuralink готовятся к тому, что компания Маска уже на следующий месяц запустит тендерное предложение по выкупу акций у сотрудников.

Скачок в оценке Neuralink после запуска первого испытания на людях в январе очевиден в торговле на вторичном рынке.

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Хотя эти сделки невелики по объему и не дают надежных данных для текущей оценки, но все они указывают на рост стоимости — некоторые из них достигли 8 миллиардов долларов, что более чем вдвое превышает стоимость компании в прошлом году.

Компания «Neuralink» назвала свое первое испытание на людях успешным. Компания заявила, что устранила первоначальную проблему, связанную с тем, что нити имплантата выходили из мозга первого пациента, и готовится к дальнейшим испытаниям в Британии и Канаде.

Недавно Маск заявил, что компания планирует вскоре произвести имплантацию второму пациенту.

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Илон Маск годами создавал дефицит акций своих стартапов, превращая их в «эксклюзивные клубы», которые принимают только нескольких инвесторов.

По словам инвесторов и людей, тесно сотрудничавших с Маском, этот дефицит сделал акции востребованными.

Neuralink просит своих сотрудников не торговать своими акциями на вторичном рынке, предлагая продавать акции во время тендерных предложений, которые компания может контролировать.

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