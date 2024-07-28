Сотрудники Neuralink намерены продать акции компании после успешного испытания имплантата на человеке — Finance.ua
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Сотрудники Neuralink намерены продать акции компании после успешного испытания имплантата на человеке

Технологии&Авто
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Сотрудники Neuralink намерены продать акции компании после успешного испытания имплантата на человеке
Сотрудники Neuralink намерены продать акции компании после успешного испытания имплантата на человеке
Некоторые сотрудники компании Neuralink Илона Маска готовятся продать акции компании по производству мозговых имплантатов в связи со стремительным ростом их стоимости после первого испытания на людях.
Об этом пишет Reuters.
Компенсация акциями является большим стимулом для работников таких стартапов, как Neuralink.
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Акции, которые они получают, не находятся в свободном обращении, и работники, желающие продать их без благословения компании, вынуждены использовать сложные схемы на нишевых частных биржах.
Сейчас некоторые сотрудники и инвесторы Neuralink готовятся к тому, что компания Маска уже на следующий месяц запустит тендерное предложение по выкупу акций у сотрудников.
Скачок в оценке Neuralink после запуска первого испытания на людях в январе очевиден в торговле на вторичном рынке.
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Хотя эти сделки невелики по объему и не дают надежных данных для текущей оценки, но все они указывают на рост стоимости — некоторые из них достигли 8 миллиардов долларов, что более чем вдвое превышает стоимость компании в прошлом году.
Компания «Neuralink» назвала свое первое испытание на людях успешным. Компания заявила, что устранила первоначальную проблему, связанную с тем, что нити имплантата выходили из мозга первого пациента, и готовится к дальнейшим испытаниям в Британии и Канаде.
Недавно Маск заявил, что компания планирует вскоре произвести имплантацию второму пациенту.
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Илон Маск годами создавал дефицит акций своих стартапов, превращая их в «эксклюзивные клубы», которые принимают только нескольких инвесторов.
По словам инвесторов и людей, тесно сотрудничавших с Маском, этот дефицит сделал акции востребованными.
Neuralink просит своих сотрудников не торговать своими акциями на вторичном рынке, предлагая продавать акции во время тендерных предложений, которые компания может контролировать.
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