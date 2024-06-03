Конкурент Neuralink имплантировал рекордные 4096 электродов в мозг человека — Finance.ua

Конкурент Neuralink имплантировал рекордные 4096 электродов в мозг человека Сегодня 05:29 — Технологии&Авто

Конкурент Neuralink имплантировал рекордные 4096 электродов в мозг человека

Нейростартап Precision Neuroscience имплантировал 4096 электродов в мозг человека, что вдвое больше предыдущего рекорда в 2048 электродов, установленного в 2023 году . Интересно, что компанию возглавляет экс-инженер Neuralink Илона Маска, которая только недавно начала испытания на людях.

Тест Precision Neuroscience был проведен в заведении Маунт-Синай в Нью-Йорке в рамках основной операции на мозге. В апреле пациенту удалили опухоль, а после хирургов за работу взялась команда Precision, временно имплантировав мужчине четыре массива системы Layer 7 Cortical Interface, каждый из которых содержал 1024 электрода (в сумме — рекордные 4096).

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При контакте с мозгом пациента электроды записали огромный массив информации с участка мозга площадью 8 кв. см — известного как моторно-сенсорная граница. Компания утверждает, что эти данные являются ключевыми для создания технологии, которая могла бы считывать и понимать пользовательские намерения.

В отличие от Neuralink, Precision Neuroscience разработала свои имплантаты неинвазивными — микроэлектроды контактируют с тканью мозга, но не проникают в нее. Neuralink Илона Маска разработал интерфейс, который протягивает гибкие провода на несколько миллиметров в мозг, что чревато небольшими повреждениями. Уже при первом испытании сообщалось, что некоторые из них отсоединились от мозга пациента.

Руководитель Neuroscience Бен Рапопорт был соучредителем Neuralink и ушел из компании Маска из-за проблем с безопасностью.

Вообще основная цель всех разработчиков BCI (интерфейс мозг-компьютер) — создать жизнеспособный инструмент, который сможет превратить мысли пациентов с дегенеративными заболеваниями в движения курсора на экране — чтобы частично восстановить их способность к общению, или же позволить людям с травмами позвоночника работать за компьютер.

Интерфейс Layer 7 предназначен для имплантации через небольшой разрез, тогда как операционный робот Neurlink требует гораздо большего отверстия. Precision Neuroscience также утверждает, что ее матрицы BCI можно отсоединить от мозга при необходимости, не причиняя вреда.

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