Neuralink Илона Маска хочет провести испытание мозгового чипа на трех людях — Finance.ua

Neuralink Илона Маска хочет провести испытание мозгового чипа на трех людях 30.05.2024, 02:02 — Технологии&Авто

Neuralink Илона Маска хочет провести испытание мозгового чипа на трех людях

Neuralink Илона Маска намерена привлечь троих пациентов для испытаний своего мозгового чипа. Как ожидается, они продлятся несколько лет. Об этом пишет Reuters.

Компания испытывает имплантат, предназначенный для того, чтобы дать парализованным пациентам возможность использовать цифровые устройства силой мысли.

В прошлом году Neuralink планировала привлечь к исследованиям 10 пациентов, когда обратилась в американские регуляторные органы по клиническим испытаниям.

Предполагается, что Neuralink завершит исследование в 2026 году, а в 2031 году будет готова полная картина испытаний компании.

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В тестировании будут участвовать пациенты в возрасте от 22 до 75 лет. Они должны иметь ограниченную подвижность без улучшения в течение минимум одного года, с ожидаемой продолжительностью жизни 12 месяцев или более.

У пациентов должны быть ограничены или отсутствовать движения кисти, запястья и предплечья вследствие травмы спинного мозга или неврологического расстройства, который называется боковой амиотрофический склероз (БАС).

В январе Neuralink имплантировала чип в мозг своего первого пациента. Он парализован ниже плеч из-за несчастного случая в 2016 году. Устройство позволило мужчине играть в видеоигры, просматривать интернет-страницы и перемещать компьютерный курсор на ноутбуке силой мысли.

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