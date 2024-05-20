Neuralink ищет еще одного пациента, чтобы имплантировать ему мозговой чип — Finance.ua
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Neuralink ищет еще одного пациента, чтобы имплантировать ему мозговой чип

Технологии&Авто
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Neuralink ищет еще одного пациента, чтобы имплантировать ему мозговой чип
Neuralink ищет еще одного пациента, чтобы имплантировать ему мозговой чип
Neuralink ищет еще одного пациента, чтобы имплантировать ему мозговой чип. Он станет вторым человеком, которому проведут такую ​​операцию. О приеме заявок от потенциальных кандидатов объявил Илон Маск.
«Neuralink принимает заявки на второго участника. Это наш кибернетический имплант мозга Telepathy, позволяющий управлять телефоном и компьютером просто с помощью мысли», — написал он на платформе X.
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Кроме того, он поделился коротким видео Neuralink о Нолане Арбо — первом пациенте с чипом Neuralink. В ролике тот рассказывает, что имплантация чипа полностью изменила то, как он живет.
Напомним, что чип Neuralink был имплантирован первому пациенту в январе этого года. Через месяц стало известно, что он поправился и может мысленно управлять компьютерной мышью. Вскоре также появилось видео, в котором Нолан Арбо играет в шахматы силой мысли.
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Однако недавно выяснилось, что имплантированный чип имел механические проблемы вскоре после операции. Через несколько недель после операции некоторые из нитей к электродам чипа отсоединились — как следствие, устройство не работало должным образом.
В Neuralink заявили, что компенсировали это с помощью серии программных исправлений, которые привели к быстрому и устойчивому улучшению.
По материалам:
mezha.media
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