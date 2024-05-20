Neuralink ищет еще одного пациента, чтобы имплантировать ему мозговой чип — Finance.ua

Neuralink ищет еще одного пациента, чтобы имплантировать ему мозговой чип 20.05.2024, 01:41 — Технологии&Авто

Neuralink ищет еще одного пациента, чтобы имплантировать ему мозговой чип

Neuralink ищет еще одного пациента, чтобы имплантировать ему мозговой чип. Он станет вторым человеком, которому проведут такую ​​операцию. О приеме заявок от потенциальных кандидатов объявил Илон Маск.

«Neuralink принимает заявки на второго участника. Это наш кибернетический имплант мозга Telepathy, позволяющий управлять телефоном и компьютером просто с помощью мысли», — написал он на платформе X.

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Кроме того, он поделился коротким видео Neuralink о Нолане Арбо — первом пациенте с чипом Neuralink. В ролике тот рассказывает, что имплантация чипа полностью изменила то, как он живет.

Напомним, что чип Neuralink был имплантирован первому пациенту в январе этого года. Через месяц стало известно, что он поправился и может мысленно управлять компьютерной мышью. Вскоре также появилось видео, в котором Нолан Арбо играет в шахматы силой мысли.

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Однако недавно выяснилось, что имплантированный чип имел механические проблемы вскоре после операции. Через несколько недель после операции некоторые из нитей к электродам чипа отсоединились — как следствие, устройство не работало должным образом.

В Neuralink заявили, что компенсировали это с помощью серии программных исправлений, которые привели к быстрому и устойчивому улучшению.

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