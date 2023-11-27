Neuralink Илона Маска привлекла дополнительные $43 млн инвестиций — Finance.ua

Neuralink Илона Маска привлекла дополнительные $43 млн инвестиций Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Neuralink Илона Маска привлекла дополнительные $43 млн инвестиций

Компания Илона Маска по производству мозговых чипов Neuralink привлекла дополнительные $43 млн венчурного капитала.

Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на соответствующее представление в SEC на прошлой неделе.

Заявка свидетельствует, что Neuralink увеличила свой предыдущий транш от Founders Fund Питера Тиля с $280 млн до $323 млн. В финансировании приняли участие 32 инвестора.

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Neuralink в последнее время не раскрывала свою оценку. В июне агентство Reuters сообщало, что оценка компании близка к $5 млрд.

Основанная в 2016 году Neuralink разработала устройство, способное имплантировать ультратонкие нити в мозг. Они подключаются к специальному чипу, электроды которого могут считывать информацию с нейронов в мозге.

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Имплантаты для считывания мозговых сигналов — это технология, существующая десятилетиями. Но инновация Neuralink состоит в том, что имплантаты сделали беспроводными и увеличили количество имплантированных электродов.

Компания надеется, что ее изобретение станет решением в случае неизлечимых состояний, таких как паралич и слепота.

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