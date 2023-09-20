Neuralink Маска начнет первое испытание мозгового импланта на людях — Finance.ua

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Neuralink Маска начнет первое испытание мозгового импланта на людях

Технологии&Авто
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Neuralink Маска начнет первое испытание мозгового импланта на людях
Neuralink Маска начнет первое испытание мозгового импланта на людях
Созданный миллиардером Илоном Марком стартап Neuralink получил одобрение от американской независимой комиссии по проверкам до начала первого испытания мозгового импланта на людях для пациентов с параличом.
Об этом сообщает Reuters.
В компании заявили, что люди с параличом в результате травмы шейного отдела спинного мозга или бокового амиотрофического склероза могут претендовать на участие в исследовании. Сколько участников будут привлечены к испытанию, которое займет около шести лет, пока не объявили.
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Исследование будет использовать работу для хирургической установки импланта интерфейса мозг-компьютер (BCI) в область мозга, которая контролирует намерение двигаться.
В Neuralink добавили, что начальная цель — дать людям возможность управлять компьютерным курсором или клавиатурой, используя только свои мысли.
По словам нынешних и бывших сотрудников, компания, ранее надеявшаяся получить разрешение на имплантацию своего устройства 10 пациентам, вела переговоры о меньшем количестве пациентов с Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) после того, как агентство выразило обеспокоенность по поводу безопасности. Сколько пациентов окончательно одобрило FDA, не известно.
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Маск заявлял, что разработки Neuralink будут способствовать быстрому хирургическому введению его чипов для лечения таких заболеваний, как ожирение, аутизм, депрессия и шизофрения.
В мае компания заявила, что получила разрешение от FDA на свое первое клиническое испытание на людях, ранее она уже находилась под федеральным контролем проведения испытаний на животных.
Эксперты считают, что даже если устройство BCI окажется безопасным для использования человеком, стартапу все равно потенциально понадобится более десяти лет, чтобы получить разрешение на его коммерческое использование.
По материалам:
Економічна Правда
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