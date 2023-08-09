Neuralink Маска привлек 280 миллионов долларов инвестиций — Finance.ua

Neuralink Маска привлек 280 миллионов долларов инвестиций 09.08.2023, 02:11 — Фондовый рынок

Neuralink Маска привлек 280 миллионов долларов инвестиций

Стартап Илона Маска по разработке мозговых чипов Neuralink привлек 280 миллионов долларов в рамках раунда финансирования, возглавленного Founders Fund, который создали соучредители PayPal Питер Тиль, Кен Гауэри и Люк Носек.

Об этом пишет Reuters.

В начале июня Reuters писала, что оценочная стоимость Neuralink достигла 5 млрд долл. Эта цифра рассчитана на основе частных сделок с акциями Neuralink, совершенных за последние несколько месяцев перед тем, как компания заявила, что американские регуляторы одобрили испытание ее технологий на людях.

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Два года назад стартап Маска оценили почти в 2 млрд долл. во время частного раунда инвестиций, пишет Reuters.

После одобрения испытаний на людях Neuralink предложила инвесторам купить ценные бумаги компании по оценке 7 млрд долл., то есть по 55 дол. за акцию, писало агентство, ссылаясь на электронное письмо, попавшее в ее распоряжение.

Однако Reuters не смогло выяснить, согласился ли кто-нибудь из инвесторов купить акции Neuralink на таких условиях.

Економічна Правда По материалам:

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