Neuralink Маска привлек 280 миллионов долларов инвестиций — Finance.ua

Neuralink Маска привлек 280 миллионов долларов инвестиций
Стартап Илона Маска по разработке мозговых чипов Neuralink привлек 280 миллионов долларов в рамках раунда финансирования, возглавленного Founders Fund, который создали соучредители PayPal Питер Тиль, Кен Гауэри и Люк Носек.
Об этом пишет Reuters.
В начале июня Reuters писала, что оценочная стоимость Neuralink достигла 5 млрд долл. Эта цифра рассчитана на основе частных сделок с акциями Neuralink, совершенных за последние несколько месяцев перед тем, как компания заявила, что американские регуляторы одобрили испытание ее технологий на людях.
Два года назад стартап Маска оценили почти в 2 млрд долл. во время частного раунда инвестиций, пишет Reuters.
После одобрения испытаний на людях Neuralink предложила инвесторам купить ценные бумаги компании по оценке 7 млрд долл., то есть по 55 дол. за акцию, писало агентство, ссылаясь на электронное письмо, попавшее в ее распоряжение.
Однако Reuters не смогло выяснить, согласился ли кто-нибудь из инвесторов купить акции Neuralink на таких условиях.
Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь!
Поделиться новостью