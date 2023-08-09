Neuralink Маска привлек 280 миллионов долларов инвестиций — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Neuralink Маска привлек 280 миллионов долларов инвестиций

Фондовый рынок
11
Neuralink Маска привлек 280 миллионов долларов инвестиций
Neuralink Маска привлек 280 миллионов долларов инвестиций
Стартап Илона Маска по разработке мозговых чипов Neuralink привлек 280 миллионов долларов в рамках раунда финансирования, возглавленного Founders Fund, который создали соучредители PayPal Питер Тиль, Кен Гауэри и Люк Носек.
Об этом пишет Reuters.
В начале июня Reuters писала, что оценочная стоимость Neuralink достигла 5 млрд долл. Эта цифра рассчитана на основе частных сделок с акциями Neuralink, совершенных за последние несколько месяцев перед тем, как компания заявила, что американские регуляторы одобрили испытание ее технологий на людях.
Читайте также
Два года назад стартап Маска оценили почти в 2 млрд долл. во время частного раунда инвестиций, пишет Reuters.
После одобрения испытаний на людях Neuralink предложила инвесторам купить ценные бумаги компании по оценке 7 млрд долл., то есть по 55 дол. за акцию, писало агентство, ссылаясь на электронное письмо, попавшее в ее распоряжение.
Однако Reuters не смогло выяснить, согласился ли кто-нибудь из инвесторов купить акции Neuralink на таких условиях.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.