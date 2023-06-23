Стали известны детали о первом в мире вживлении чипа Neuralink в человеческий мозг — Finance.ua

Стали известны детали о первом в мире вживлении чипа Neuralink в человеческий мозг Сегодня 23:43 — Технологии&Авто

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что его стартап Neuralink проведет прямую трансляцию первой операции по имплантации чипа в мозг человека. Об этом бизнесмен рассказал на конференции Viva Technology в Париже, передает Reuters.

«По словам Маска, Neuralink планирует имплантировать чип пациенту с тетраплегией или параличом нижних конечностей во время вебтрансляции, которую будет проводить Reuters», — говорится в публикации медийного агентства.

При этом Маск не уточнил, скольким пациентам его компания планирует имплантировать чипы и как долго продлится операция для каждого пациента. Также пока неизвестно, будет ли трансляция или запись эфира доступна широкой общественности.

По замыслу Маска, чипы Neuralink могут пригодиться людям, потерявшим подвижность конечностей. Стартап уже давно проводит испытания на овцах, свиньях и обезьянах. Правда, ранее у Маска уже были проблемы с законом из-за массовой смерти подопытных животных.

Напомним, что в конце мая Neuralink получила разрешение американского регулятора FDA на проведение клинических испытаний на людях. Ни одной компании по разработке нейрочипов не удалось получить окончательное одобрение ведомства. Однако, получив разрешение на исследование с участием пациентов, Neuralink получила шанс стать первой фирмой, которая завоюет нишу на рынке.

Ранее Маск заявлял, что Neuralink заставит парализованных ходить, слепых видеть и в конце концов превратит людей в киборгов. Осенью прошлого года бизнесмен пообещал, что чипы Neuralink будут имплантировать людям «уже через шесть месяцев» и даже был готов испытать их на себе. Однако в феврале стартап Neuralink подвергся шквалу острой критики.

noworries По материалам:

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