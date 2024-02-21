Токен Neuralink подскочил на 37% на фоне нового заявления Илона Маска — Finance.ua

Токен Neuralink подскочил на 37% на фоне нового заявления Илона Маска Сегодня 03:03 — Криптовалюта

Токен Neuralink подскочил на 37% на фоне нового заявления Илона Маска

Миллиардер Илон Маск заявил о том, что первый пациент с чипом от компании Neuralink смог управлять компьютерной мышкой силой ума. Цена одноименного токена подскочила на 37,4%.

Напомним, Маск представил этот чип в январе 2024 года. Тогда же он заявил, что имплантация прошла удачно. На фоне новости курс токена NEURALINK установил ATH на уровне $2,4.

«Прогресс хороший, и, кажется, пациент полностью поправился, нет никаких негативных последствий. Он может двигать указателем компьютерной мыши по экрану силой мысли», — заявил миллиардер.

На фоне новости курс NEURALINK снова преодолел уровень в $1. В моменте актив достиг $1,99, но затем произошел откат:

Актив никак не связан с компанией Маска. Более того, миллиардер неоднократно заявлял, что ни одна из его фирм никогда не выпустит собственный токен.

Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

incrypted По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.