Токен Neuralink подскочил на 37% на фоне нового заявления Илона Маска — Finance.ua

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Токен Neuralink подскочил на 37% на фоне нового заявления Илона Маска

Криптовалюта
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Токен Neuralink подскочил на 37% на фоне нового заявления Илона Маска
Токен Neuralink подскочил на 37% на фоне нового заявления Илона Маска
Миллиардер Илон Маск заявил о том, что первый пациент с чипом от компании Neuralink смог управлять компьютерной мышкой силой ума. Цена одноименного токена подскочила на 37,4%.
Напомним, Маск представил этот чип в январе 2024 года. Тогда же он заявил, что имплантация прошла удачно. На фоне новости курс токена NEURALINK установил ATH на уровне $2,4.

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«Прогресс хороший, и, кажется, пациент полностью поправился, нет никаких негативных последствий. Он может двигать указателем компьютерной мыши по экрану силой мысли», — заявил миллиардер.
На фоне новости курс NEURALINK снова преодолел уровень в $1. В моменте актив достиг $1,99, но затем произошел откат:
Токен Neuralink подскочил на 37% на фоне нового заявления Илона Маска
Актив никак не связан с компанией Маска. Более того, миллиардер неоднократно заявлял, что ни одна из его фирм никогда не выпустит собственный токен.
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