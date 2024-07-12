Neuralink планирует вживить мозговой чип второму пациенту — Finance.ua

Neuralink планирует вживить мозговой чип второму пациенту 12.07.2024, 00:34 — Технологии&Авто

Neuralink планирует вживить мозговой чип второму пациенту

Миллиардер Илон Маск заявил, что его стартап Neuralink вскоре планирует вживить мозговой чип другому человеку-пациенту.

Об этом сообщает CNBC

По словам Маска, ожидается, что операция состоится «примерно через неделю».

Он также добавил, что компания надеется имплантировать такой чип нескольким пациентам еще в этом году.

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Однако когда и где состоятся эти процедуры — неизвестно.

Отмечается, что в январе этого года Neuralink вставила мозговой чип первому пациенту-человеку 29-летнему Ноланду Арбо. Однако руководители стартапа заявили в среду, что в настоящее время всего около 15% каналов этого чипа работают.

Также руководители Neuralink отметили, что в настоящее время вносятся изменения, чтобы решить эти проблемы с аппаратным обеспечением чипа.

Укрінформ По материалам:

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