Neuralink планирует вживить мозговой чип второму пациенту — Finance.ua

Neuralink планирует вживить мозговой чип второму пациенту
Миллиардер Илон Маск заявил, что его стартап Neuralink вскоре планирует вживить мозговой чип другому человеку-пациенту.
Об этом сообщает CNBC.
По словам Маска, ожидается, что операция состоится «примерно через неделю».
Он также добавил, что компания надеется имплантировать такой чип нескольким пациентам еще в этом году.
Однако когда и где состоятся эти процедуры — неизвестно.
Отмечается, что в январе этого года Neuralink вставила мозговой чип первому пациенту-человеку 29-летнему Ноланду Арбо. Однако руководители стартапа заявили в среду, что в настоящее время всего около 15% каналов этого чипа работают.
Также руководители Neuralink отметили, что в настоящее время вносятся изменения, чтобы решить эти проблемы с аппаратным обеспечением чипа.
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