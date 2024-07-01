Новое испытание Neuralink: имплантацию мозгового чипа второму человеку отложили — Finance.ua

Новое испытание Neuralink: имплантацию мозгового чипа второму человеку отложили Сегодня 23:26 — Технологии&Авто

Новое испытание Neuralink: имплантацию мозгового чипа второму человеку отложили, www.npr.org

Neuralink Илона Маска готовилась к имплантации мозгового чипа другому пациенту, но из-за состояния его здоровья запланированное пришлось отложить. Об этом заявил CEO Неврологического института Барроу Майкл Лоутон, пишет Bloomberg.

В начале этого года Neuralink провела операцию, в рамках которой чип был имплантирован первому пациенту. Из-за несчастного случая в 2016 году он был парализован ниже плеч.

Имплантированное устройство позволило мужчине силой мысли играть в видеоигры, просматривать интернет-страницы и перемещать компьютерный курсор на ноутбуке.

Несмотря на некоторые проблемы, возникшие после первой операции, Neuralink готовилась к имплантации чипа второму пациенту. Он имеет боковой амиотрофический склероз, вызывающий дегенерацию нервных клеток в позвоночнике и головном мозге.

Операция должна была состояться недавно, но ее решили отменить. По словам Майкла Лоутона, у пациента были проблемы со здоровьем, которые сделали его непригодным кандидатом для участия в исследовании устройства Neuralink. Другой кандидат, вероятно, будет прооперирован в следующем месяце.

«Выбор правильного пациента для подобных испытаний очень важен, — сказал он. — Все, кто участвует как с клинической, так и с хирургической точки зрения, хотят сделать все правильно».

Ранее стало известно, что Neuralink Илона Маска намерена привлечь троих пациентов для испытаний своего мозгового чипа. Как ожидается, они продлятся несколько лет. Предполагается, что Neuralink завершит исследование в 2026 году, а в 2031 году будет готова полная картина испытаний компании.

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