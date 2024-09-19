Neuralink анонсировала имплантат Blindsight, который восстановит зрение даже слепым от рождения людям — Finance.ua
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Neuralink анонсировала имплантат Blindsight, который восстановит зрение даже слепым от рождения людям

Технологии&Авто
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Neuralink анонсировала имплантат Blindsight, который восстановит зрение даже слепым от рождения людям
Neuralink анонсировала имплантат Blindsight, который восстановит зрение даже слепым от рождения людям
Компания Neuralink Илона Маска представила революционный зрительный имплантат Blindsight, который обещает восстановить зрение людям, в том числе слепым от рождения. Амбициозное устройство имеет потенциал разблокировать «сверхчеловеческое» зрение, улавливая свет за пределами видимого спектра, например, инфракрасные и ультрафиолетовые волны — концепция, часто встречающаяся в научной фантастике.
Маск рассказал о разработке устройства в своей социальной сети X, заявив, что имплантат Blindsight позволит восстановить зрение даже тем, кто не имеет глаз или зрительного нерва, при условии, что их зрительная кора останется невредимой.
Это устройство может стать огромной инновацией в области нейронных технологий. Маск добавил, что хотя первоначальное качество изображения будет напоминать примитивную графику ранних игровых приставок, таких как Atari, возможности устройства будут со временем развиваться.
Команда Neuralink подтвердила, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) признало Blindsight прорывной разработкой, открывающей путь к испытаниям на людях. В настоящее время компания принимает заявки от потенциальных пациентов, заинтересованных в участии в этих испытаниях.
По словам Маска, будущие итерации имплантата Blindsight выйдут за рамки человеческого зрения и со временем смогут распознавать длины волн радаров, приближая мир на шаг к сверхчеловеческим способностям.
По материалам:
Телеканал 24
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