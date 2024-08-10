Neuralink вживила имплантат второму пациенту — Finance.ua

Neuralink вживила имплантат второму пациенту 10.08.2024, 01:04 — Технологии&Авто

Neuralink вживила имплантат второму пациенту

Стартап Илона Маска по производству мозговых чипов Neuralink провел вторую операцию по вживлению человеку мозгового имплантата.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам Маска, процедура прошла удачно. Neuralink надеется, что ее изобретение станет решением в случае таких неизлечимых состояний, как паралич и слепота.

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По словам Маска, в текущем году компания планирует прооперировать 10 пациентов.

«Не хочу сглазить, но, похоже, со вторым имплантатом все прошло очень хорошо. Сигналов много, электродов много», — сказал Маск.

Маск предоставил мало подробностей об операции, которую пришлось отложить после того, как пациент, изначально запланированный на вторую процедуру, отказался от нее в июне из-за неуказанного заболевания.

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Первому пациенту, квадриплегику Ноланду Арбо, имплантировали устройство Neuralink в начале этого года. Он часто говорил об улучшениях, которые принес имплантат в его жизнь, например, о возможности играть в видеоигры.

Также компания продвинулась в усилиях восстановления функции конечностей у людей с параличом.

«На самом деле мы добились огромного прогресса во вживлении электродов в спинной мозг как потенциального обходного пути при травмах спинного мозга», — сказал Мэтью Макдугалл, главный хирург компании.

Он пояснил, что мозговой имплантат будет взаимодействовать с позвоночным имплантатом, вызывая сокращения мышц в ранее парализованных руках и ногах.

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