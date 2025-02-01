Neuralink планирует имплантировать чипы еще десяткам людей в 2025 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Neuralink планирует имплантировать чипы еще десяткам людей в 2025 году

Технологии&Авто
8
Neuralink планирует имплантировать чипы еще десяткам людей в 2025 году
Neuralink планирует имплантировать чипы еще десяткам людей в 2025 году
Компания Илона Маска Neuralink планирует существенно увеличить количество людей, которым имплантируют чип Neuralink. В 2025 году количество может увеличиться на десятки.
Об этом сообщает The Economic Times.
Читайте также
Известно, что Neuralink вживил свой мозговой чип уже третьему человеку.
На этом компания не собирается останавливаться и в 2025 году планирует увеличить количество на 20−30 человек.
«Сейчас у нас есть три человека с имплантированными Neuralinks, и все они хорошо работают», — сказал Илон Маск.
Читайте также
Основное исследование, в котором приняли участие до пяти пациентов, направлено на предоставление парализованным людям возможности управлять внешними устройствами, такими как компьютеры или смартфоны, посредством своих мыслей.
По материалам:
speka.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.