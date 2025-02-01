Neuralink планирует имплантировать чипы еще десяткам людей в 2025 году — Finance.ua

Neuralink планирует имплантировать чипы еще десяткам людей в 2025 году Сегодня 04:18 — Технологии&Авто

Neuralink планирует имплантировать чипы еще десяткам людей в 2025 году

Компания Илона Маска Neuralink планирует существенно увеличить количество людей, которым имплантируют чип Neuralink. В 2025 году количество может увеличиться на десятки.

Об этом сообщает The Economic Times.

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Известно, что Neuralink вживил свой мозговой чип уже третьему человеку.

На этом компания не собирается останавливаться и в 2025 году планирует увеличить количество на 20−30 человек.

«Сейчас у нас есть три человека с имплантированными Neuralinks, и все они хорошо работают», — сказал Илон Маск.

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Основное исследование, в котором приняли участие до пяти пациентов, направлено на предоставление парализованным людям возможности управлять внешними устройствами, такими как компьютеры или смартфоны, посредством своих мыслей.

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