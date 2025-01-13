Neuralink вживила мозговой чип третьему пациенту — Finance.ua
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Neuralink вживила мозговой чип третьему пациенту

Технологии&Авто
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Neuralink вживила мозговой чип третьему пациенту
Neuralink вживила мозговой чип третьему пациенту
Компания Neuralink, которой владеет американский предприниматель Илон Маск, успешно имплантировала мозговой чип уже третьему пациенту.
Об этом Маск сообщил во время мероприятия в Лас-Вегасе, передает Bloomberg.
«У нас сейчас три человека с имплантированными Neuralink, и все они работают хорошо», — сказал он.
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По его словам, компания планирует провести еще около 20−30 имплантаций в 2025 году.
Чип призван дать парализованным пациентам возможность пользоваться цифровыми устройствами с помощью одной лишь мысли.
Как сообщал Укринформ, в 2024 году в конце января Илон Маск заявил, что компания Neuralink впервые успешно вживила чип в человеческий мозг. Вторая процедура прошла в августе.
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Neuralink разработала мозговой имплантат, предназначенный помочь людям использовать нейронные сигналы для управления внешними технологиями. Целью компании является восстановление утраченных возможностей людей, таких как зрение, моторика, речь.
В ноябре Neuralink объявила, что получила разрешение на новое исследование, в ходе которого будет испытывать свои мозговые имплантаты для управления роботизированной рукой силой мысли.
По материалам:
Укрінформ
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