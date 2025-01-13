Neuralink вживила мозговой чип третьему пациенту — Finance.ua

Neuralink вживила мозговой чип третьему пациенту
Компания Neuralink, которой владеет американский предприниматель Илон Маск, успешно имплантировала мозговой чип уже третьему пациенту.
Об этом Маск сообщил во время мероприятия в Лас-Вегасе, передает Bloomberg.
«У нас сейчас три человека с имплантированными Neuralink, и все они работают хорошо», — сказал он.
Читайте также
По его словам, компания планирует провести еще около 20−30 имплантаций в 2025 году.
Чип призван дать парализованным пациентам возможность пользоваться цифровыми устройствами с помощью одной лишь мысли.
Как сообщал Укринформ, в 2024 году в конце января Илон Маск заявил, что компания Neuralink впервые успешно вживила чип в человеческий мозг. Вторая процедура прошла в августе.
Читайте также
Neuralink разработала мозговой имплантат, предназначенный помочь людям использовать нейронные сигналы для управления внешними технологиями. Целью компании является восстановление утраченных возможностей людей, таких как зрение, моторика, речь.
В ноябре Neuralink объявила, что получила разрешение на новое исследование, в ходе которого будет испытывать свои мозговые имплантаты для управления роботизированной рукой силой мысли.
Поделиться новостью