Сколько камер контролируют движение на дорогах Украины — ответ МВД Сегодня 17:33 — Технологии&Авто

Сколько камер контролируют движение на дорогах Украины — ответ МВД

В настоящее время 340 приборов контроля работают в местах концентрации ДТП с тяжкими последствиями. Камеры работают в 27 городах и 18 областях Украины.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Он отметил, что за 5 лет полицейские вынесли более 14,5 миллиона постановлений — именно столько раз привлекли к ответственности нарушителей скоростного режима и тех, кто игнорировал правила проезда по полосе общественного транспорта.

Скорость продолжает оставаться одной из самых распространенных причин ДТП с тяжкими последствиями.

«Система автофиксации — один из важных шагов Украины к внедрению принципов Vision Zero — стратегии нулевой смертности на дорогах», — сказал он.

Напомним, для водителей готовят новые штрафы. Чрезмерная скорость является главной причиной смертей на дорогах. Депутаты предлагают отменить индульгенцию за превышение менее чем на 20 км/ч. Об этом сообщается в проекте закона № 13314.

Как отмечается в проекте, сейчас в Украине действуют штрафные санкции за превышение скорости на 20 км/ч и более.

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