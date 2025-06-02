Сколько камер контролируют движение на дорогах Украины — ответ МВД — Finance.ua
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Сколько камер контролируют движение на дорогах Украины — ответ МВД

Технологии&Авто
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Сколько камер контролируют движение на дорогах Украины — ответ МВД
Сколько камер контролируют движение на дорогах Украины — ответ МВД
В настоящее время 340 приборов контроля работают в местах концентрации ДТП с тяжкими последствиями. Камеры работают в 27 городах и 18 областях Украины.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Он отметил, что за 5 лет полицейские вынесли более 14,5 миллиона постановлений — именно столько раз привлекли к ответственности нарушителей скоростного режима и тех, кто игнорировал правила проезда по полосе общественного транспорта.
Скорость продолжает оставаться одной из самых распространенных причин ДТП с тяжкими последствиями.
«Система автофиксации — один из важных шагов Украины к внедрению принципов Vision Zero — стратегии нулевой смертности на дорогах», — сказал он.
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Напомним, для водителей готовят новые штрафы. Чрезмерная скорость является главной причиной смертей на дорогах. Депутаты предлагают отменить индульгенцию за превышение менее чем на 20 км/ч. Об этом сообщается в проекте закона № 13314.
Как отмечается в проекте, сейчас в Украине действуют штрафные санкции за превышение скорости на 20 км/ч и более.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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