Палата представителей США окончательно приняла «Великий прекрасный закон» Трампа — Finance.ua
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Палата представителей США окончательно приняла «Великий прекрасный закон» Трампа

Мир
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Палата представителей США окончательно приняла «Великий прекрасный закон» Трампа
Палата представителей США окончательно приняла «Великий прекрасный закон» Трампа
Палата представителей США в четверг, 3 июля, приняла налогово-бюджетный законопроект Трампа. Этот закон предусматривает расширение налоговых льгот, уменьшение социальных расходов и рекордное повышение потолка госдолга на $5 трлн.
Как пишет CNN, после многочасовых дебатов законопроект поддержали 218 конгрессменов, 214 — проголосовали против.
Ожидается, что президент Трамп подпишет «великий прекрасный закон» 4 июля в День независимости США.
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«Это первое крупное законодательное достижение Трампа за его второй срок после ожесточенной кампании выкручивания рук, проводимой лидерами Республиканской партии, чтобы объединить глубоко расколотую партию», — отмечает CNN.
По расчетам бюджетного офиса Конгресса, «великий и прекрасный закон» за 10 лет увеличит дыру в бюджете США на 3,4 триллиона долларов, а государственный долг вырастет до 124% ВВП с нынешних с 97%.

Что предусматривает документ

Законопроект предусматривает продление налоговых льгот, установленных за первый срок Трампа, и реализацию его последних предвыборных обещаний, новые расходы на Пентагон, Службу пограничной безопасности, сокращение расходов на программы здравоохранения в США и продовольственной помощи американцам с низким уровнем дохода, а также снижение федеральных налогов.
В то же время отменяются «зеленые» налоговые льготы времен президентства Джо Байдена. Вместо этого растут расходы на оборону и иммиграционный контроль.
Законопроект предусматривает рекордное единовременное повышение лимита госдолга на $5 трлн.
По материалам:
Finance.ua
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