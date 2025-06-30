Выплаты военным: что изменится в июле — Finance.ua

Выплаты военным: что изменится в июле Сегодня 19:00 — Казна и Политика

Выплаты военным: что изменится в июле

Украинским военнослужащим в июле 2025 года предусмотрены разнообразные ежемесячные доплаты, надбавки, премии и вознаграждения к основному должностному окладу. Также в следующем месяце предусмотрено осовременивание выплат в рамках индексации.

Об этом пишет Новости. Live со ссылкой на информацию Министерства обороны.

Какие доплаты и вознаграждения гарантируют военным в июле

В июле текущего года минимальная выплата военнослужащим Вооруженных сил составит 20,13 тыс. грн. В целом размер денежного довольствия у каждого будет отличаться, ведь будет зависеть от ряда факторов. На конечную сумму выплаты будут влиять:

занимаемая должность;

воинское звание;

продолжительность службы;

интенсивность службы;

условия службы.

В частности, выплаты военнослужащим пересмотрят в зависимости от:

получения новых воинских званий;

перевода на другие должности.

В следующем месяце для бойцов украинской армии предусмотрены награды. В частности, военным, выполняющим боевые задания вне зон боевых действий, начислят доплату в размере 30 тыс. грн. Также назначат дополнительно к должностным окладам по 50, 70 и 100 тыс. грн тем, кто продолжал выполнять боевые или спецзадания в «горячих точках» на востоке страны, на оккупированной или вражеской территории.

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Кроме того, предусмотрены доплаты для военнослужащих за уничтожение вражеской техники в зависимости от вида. В частности, за уничтожение зенитного ракетного комплекса доплатят 121,8 тыс. грн.

Индексация выплат

В июле ожидается увеличение денежного довольствия военнослужащих ВСУ за счет индексации. Предполагается осовременивание выплат работников за счет изменения показателя индекса инфляции.

По нормам законодательства , индексация зарплаты может происходить при условии, что показатель индекса потребительских цен, исчисляемый нарастающим итогом, пересечет порог показателя индексации в 103%. Индекс потребительских цен зависит от индексов инфляции. Как свидетельствуют обнародованные данные Госслужбы статистики, показатель индекса инфляции в мае был равен 101,3%, в связи с этим накопительный индекс изменился так: 1,008×1,015×1,007×1,013 = 1,044 (104,4%).

В результате подсчета порог индекса потребительских цен смог пересечь установленный размер индексации, что дает право в июле осуществить осовременивание зарплат с процентом 4,4%. Максимальный размер индексации не будет превышать 133 грн.

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