Выплаты военным: что изменится в июле — Finance.ua

Выплаты военным: что изменится в июле
Украинским военнослужащим в июле 2025 года предусмотрены разнообразные ежемесячные доплаты, надбавки, премии и вознаграждения к основному должностному окладу. Также в следующем месяце предусмотрено осовременивание выплат в рамках индексации.
Об этом пишет Новости. Live со ссылкой на информацию Министерства обороны.
Какие доплаты и вознаграждения гарантируют военным в июле
В июле текущего года минимальная выплата военнослужащим Вооруженных сил составит 20,13 тыс. грн. В целом размер денежного довольствия у каждого будет отличаться, ведь будет зависеть от ряда факторов. На конечную сумму выплаты будут влиять:
- занимаемая должность;
- воинское звание;
- продолжительность службы;
- интенсивность службы;
- условия службы.
В частности, выплаты военнослужащим пересмотрят в зависимости от:
- получения новых воинских званий;
- перевода на другие должности.
В следующем месяце для бойцов украинской армии предусмотрены награды. В частности, военным, выполняющим боевые задания вне зон боевых действий, начислят доплату в размере 30 тыс. грн. Также назначат дополнительно к должностным окладам по 50, 70 и 100 тыс. грн тем, кто продолжал выполнять боевые или спецзадания в «горячих точках» на востоке страны, на оккупированной или вражеской территории.
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Кроме того, предусмотрены доплаты для военнослужащих за уничтожение вражеской техники в зависимости от вида. В частности, за уничтожение зенитного ракетного комплекса доплатят 121,8 тыс. грн.
Индексация выплат
В июле ожидается увеличение денежного довольствия военнослужащих ВСУ за счет индексации. Предполагается осовременивание выплат работников за счет изменения показателя индекса инфляции.
По нормам законодательства, индексация зарплаты может происходить при условии, что показатель индекса потребительских цен, исчисляемый нарастающим итогом, пересечет порог показателя индексации в 103%. Индекс потребительских цен зависит от индексов инфляции. Как свидетельствуют обнародованные данные Госслужбы статистики, показатель индекса инфляции в мае был равен 101,3%, в связи с этим накопительный индекс изменился так: 1,008×1,015×1,007×1,013 = 1,044 (104,4%).
В результате подсчета порог индекса потребительских цен смог пересечь установленный размер индексации, что дает право в июле осуществить осовременивание зарплат с процентом 4,4%. Максимальный размер индексации не будет превышать 133 грн.
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