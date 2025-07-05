«Большой и прекрасный»: Трамп подписал законопроект о сокращении налогов и расходов — Finance.ua

«Большой и прекрасный»: Трамп подписал законопроект о сокращении налогов и расходов
Дональд Трамп подписал «большой и прекрасный» законопроект («One Big Beautiful Bill Act») о снижении налогов и расходов, ранее одобренный обеими палатами Конгресса.
Об этом сообщает Reuters.
Что предполагает законопроект
Новые налоговые льготы. В частности, налогоплательщики смогут списывать доходы от чаевых и сверхурочной работы, а также проценты по кредитам на покупку автомобилей, собранных в США.
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Сокращение двух основных федеральных программ соцзащиты. Речь идет о Medicaid, которая оказывает медицинскую помощь бедным и нетрудоспособным американцам, и программу дополнительной помощи с питанием, которая помогает людям покупать продукты.
Также в законопроекте говорится об увеличении лимита государственного долга на 5 трлн долларов.
Республиканцы планируют использовать этот законопроект как инструмент для сокращения государственных расходов.
В то же время, по данным внепартийного Бюджетного управления Конгресса, он увеличит дефицит бюджета на 3,3 трлн. долларов до 2034 года.
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