«Большой и прекрасный»: Трамп подписал законопроект о сокращении налогов и расходов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Большой и прекрасный»: Трамп подписал законопроект о сокращении налогов и расходов

Мир
29
«Большой и прекрасный»: Трамп подписал законопроект о сокращении налогов и расходов
«Большой и прекрасный»: Трамп подписал законопроект о сокращении налогов и расходов
Дональд Трамп подписал «большой и прекрасный» законопроект («One Big Beautiful Bill Act») о снижении налогов и расходов, ранее одобренный обеими палатами Конгресса.
Об этом сообщает Reuters.

Что предполагает законопроект

Новые налоговые льготы. В частности, налогоплательщики смогут списывать доходы от чаевых и сверхурочной работы, а также проценты по кредитам на покупку автомобилей, собранных в США.
Читайте также
Сокращение двух основных федеральных программ соцзащиты. Речь идет о Medicaid, которая оказывает медицинскую помощь бедным и нетрудоспособным американцам, и программу дополнительной помощи с питанием, которая помогает людям покупать продукты.
Также в законопроекте говорится об увеличении лимита государственного долга на 5 трлн долларов.
Республиканцы планируют использовать этот законопроект как инструмент для сокращения государственных расходов.
Читайте также
В то же время, по данным внепартийного Бюджетного управления Конгресса, он увеличит дефицит бюджета на 3,3 трлн. долларов до 2034 года.
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems