«Большой и прекрасный»: Трамп подписал законопроект о сокращении налогов и расходов — Finance.ua

«Большой и прекрасный»: Трамп подписал законопроект о сокращении налогов и расходов Сегодня 10:12 — Мир

«Большой и прекрасный»: Трамп подписал законопроект о сокращении налогов и расходов

Дональд Трамп подписал «большой и прекрасный» законопроект («One Big Beautiful Bill Act») о снижении налогов и расходов, ранее одобренный обеими палатами Конгресса.

Об этом сообщает Reuters.

Что предполагает законопроект

Новые налоговые льготы. В частности, налогоплательщики смогут списывать доходы от чаевых и сверхурочной работы, а также проценты по кредитам на покупку автомобилей, собранных в США.

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Сокращение двух основных федеральных программ соцзащиты. Речь идет о Medicaid, которая оказывает медицинскую помощь бедным и нетрудоспособным американцам, и программу дополнительной помощи с питанием, которая помогает людям покупать продукты.

Также в законопроекте говорится об увеличении лимита государственного долга на 5 трлн долларов.

Республиканцы планируют использовать этот законопроект как инструмент для сокращения государственных расходов.

В то же время, по данным внепартийного Бюджетного управления Конгресса, он увеличит дефицит бюджета на 3,3 трлн. долларов до 2034 года.

НВ По материалам:

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