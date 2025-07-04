Администрация Трампа начинает рассылать странам письма об установлении новых пошлин — Finance.ua

Администрация Трампа начинает рассылать странам письма об установлении новых пошлин Сегодня 14:27 — Мир

Администрация Трампа начинает рассылать странам письма об установлении новых пошлин, Фото: bloomberg.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что с пятницы начнет рассылать письма странам об установлении односторонних тарифных ставок. Пошлины начнут действовать с 1 августа.

Об этом пишет Bloomberg.

Как сообщает агентство, тарифные ставки будут колебаться от 10−20% до 60−70%. Это выше уровня, установленного в апреле, когда наивысшая ставка достигала 50%.

«Деньги начнут поступать в Соединенные Штаты 1 августа», — заявил Трамп.

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У стран есть время до 9 июля, чтобы заключить торговые соглашения с США и избежать повышенных тарифов. В настоящее время такие соглашения уже подписали Великобритания и Вьетнам, а с Китаем достигнуто временное перемирие в таможенном вопросе.

Другие ключевые торговые партнеры США, в частности, Япония, Южная Корея и Европейский Союз, еще ведут переговоры.

Напомним, ранее Трамп заявил , что его страна подписала торговое соглашение с Вьетнамом. Страна будет платить США пошлину в размере 20% на все ввозимые в Штаты товары, при этом американские товары будут экспортироваться во Вьетнам с нулевой пошлиной.

Кроме того, палата представителей США в четверг, 3 июля, приняла налогово-бюджетный законопроект Трампа. Этот закон предусматривает расширение налоговых льгот, уменьшение социальных расходов и рекордное повышение потолка госдолга на $5 трлн.

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