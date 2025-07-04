Администрация Трампа начинает рассылать странам письма об установлении новых пошлин — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Администрация Трампа начинает рассылать странам письма об установлении новых пошлин

Мир
10
Администрация Трампа начинает рассылать странам письма об установлении новых пошлин
Администрация Трампа начинает рассылать странам письма об установлении новых пошлин, Фото: bloomberg.com
Президент США Дональд Трамп заявил, что с пятницы начнет рассылать письма странам об установлении односторонних тарифных ставок. Пошлины начнут действовать с 1 августа.
Об этом пишет Bloomberg.
Как сообщает агентство, тарифные ставки будут колебаться от 10−20% до 60−70%. Это выше уровня, установленного в апреле, когда наивысшая ставка достигала 50%.
«Деньги начнут поступать в Соединенные Штаты 1 августа», — заявил Трамп.
Читайте также
У стран есть время до 9 июля, чтобы заключить торговые соглашения с США и избежать повышенных тарифов. В настоящее время такие соглашения уже подписали Великобритания и Вьетнам, а с Китаем достигнуто временное перемирие в таможенном вопросе.
Другие ключевые торговые партнеры США, в частности, Япония, Южная Корея и Европейский Союз, еще ведут переговоры.
Напомним, ранее Трамп заявил, что его страна подписала торговое соглашение с Вьетнамом. Страна будет платить США пошлину в размере 20% на все ввозимые в Штаты товары, при этом американские товары будут экспортироваться во Вьетнам с нулевой пошлиной.
Кроме того, палата представителей США в четверг, 3 июля, приняла налогово-бюджетный законопроект Трампа. Этот закон предусматривает расширение налоговых льгот, уменьшение социальных расходов и рекордное повышение потолка госдолга на $5 трлн.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems