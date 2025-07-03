Трамп заявив про торговельну угоду з В’єтнамом — Finance.ua
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Трамп заявив про торговельну угоду з В’єтнамом

Світ
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Президент США Дональд Трамп заявив, що його країна підписала торгівельну угоду з В’єтнамом.
Про це Трамп написав у Truth Social.
«Я щойно уклав торговельну угоду з В’єтнамом. Деталі будуть пізніше», — написав Трамп.
Пізніше Трамп зробив ще один допис щодо угоди США та В’єтнаму. Зокрема, він розповів, що В’єтнам буде платити США мито в розмірі 20% на всі товари, що ввозяться в Штати, при цьому американські товари будуть експортуватися до В’єтнаму з нульовим митом.
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«За умовами В’єтнам буде платити Сполученим Штатам 20% мита на будь-які товари, що відправляються на нашу територію, і 40% мита на будь-яку перевалку. Натомість В’єтнам зробить те, чого він ніколи не робив раніше: надасть США повний доступ до своїх ринків для торгівлі… Ми зможемо продавати нашу продукцію у В’єтнамі за нульовим митом», — написав він у Truth.
Нагадаємо, 2 квітня Трамп запровадив мита для В’єтнаму в розмірі 46%.
Згодом стало відомо, що Трамп говорив з генеральним секретарем Комуністичної партії та президентом В’єтнаму То Ламом. Зокрема, мова йшла і про запроваджені мита. Тоді Трамп заявляв, що Ханой хоче знизити свої торгівельні тарифи до нуля в обмін на економічну угоду з США.
Згідно з даними Головного митного управління В’єтнаму, у 2024 році обсяг торгівлі між В’єтнамом і США перевищив 132 мільярди доларів. В’єтнам посів восьме місце серед найбільших торгових партнерів Сполучених Штатів в регіоні АСЕАН. Водночас США залишаються другим найбільшим торговим партнером В’єтнаму загалом і найбільшим імпортером в’єтнамської продукції. До основного експорту В’єтнаму до США входять взуття, меблі та автомобілі.
За матеріалами:
РБК-Україна
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