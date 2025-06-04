Трамп повысил пошлины на сталь и алюминий до 50% — Finance.ua

Трамп повысил пошлины на сталь и алюминий до 50% Сегодня 10:32 — Мир

Трамп повысил пошлины на сталь и алюминий до 50%

Президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на импорт стали и алюминия — с 25% до 50% с 4 июня. По словам президента США, подобный шаг необходим для защиты национальной безопасности и поддержки американских производителей.

Об этом пишет Bloomberg.

В указе отмечено, что предыдущий уровень пошлин не помог внутренней промышленности достичь уровня производства, необходимого для его стабильного развития и удовлетворения будущих потребностей национальной обороны.

«Повышение ранее установленных пошлин даст больше поддержки этим отраслям и уменьшит или устранит угрозу национальной безопасности, которую представляет импорт стали, алюминия и производных изделий из них», — говорится в документе , опубликованном Белым домом.

Как пишет Bloomberg, этот шаг усугубляет напряжение в торговле, в то время как США ведут переговоры с несколькими торговыми партнерами по так называемым «зеркальным» пошлинам накануне дедлайна 9 июля.

Согласно указу, для импорта стали и алюминия из Великобритании пошлина останется на уровне 25%. Это позволит США и Британии до 9 июля договориться о новых квотах или пошлинах. В прошлом месяце обе страны достигли рамочного соглашения о снижении торговых барьеров, однако окончательная договоренность пока не вступила в силу.

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Министр экономики Мексики Марсело Эбрард заявил, что его страна будет просить об исключении из новых пошлин, назвав их «неприемлемыми» для мексиканской экономики.

По данным Министерства торговли США, в 2024 году страна импортировала стали и железа на $31,3 млрд. Крупнейшим поставщиком была Канада — на $7,6 млрд. Мексика и другие страны Латинской Америки также входят в число основных экспортеров.

Справка Finance.ua:

в феврале этого года Трамп объявил о введении 25% пошлин на импорт стали и алюминия — без каких-либо исключений для других стран. По его словам, такие меры должны стимулировать американское производство и создать новые рабочие места в стране;

31 мая президент США заявил, что пошлины на металл возрастут вдвое — до 50%. Это решение должно укрепить американскую сталелитейную отрасль, которую он назвал ключевой для экономики и национальной безопасности.

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