Трамп применит повышенные пошлины, если страны не будут вести переговоры «добросовестно» — Бессент Сегодня 12:21 — Мир

Министр финансов США Скотт Бессент

Президент Дональд Трамп введет принятые ранее повышенные пошлины на импорт в США для торговых партнеров, которые не ведут «добросовестные» переговоры по двусторонней торговле.

Об этом заявил министр финансов Скотт Бессент в телевизионном интервью в воскресенье, сообщает Reuters.

Он не уточнил, что Трамп будет считать «добросовестными» переговорами, и не детализировал сроки объявления каких-либо решений по возвращению США к дифференциальным ставкам, которые Трамп принял 2 апреля.

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Бессент также сказал, что администрация сосредоточена на своих 18 самых важных торговых партнерах и что сроки заключения любых соглашений будут зависеть от самой динамики переговоров. А письма будут направлены тем, с кем договориться не удается.

«Это будет означать, что они не ведут переговоры добросовестно. Они получат письмо со словами: „Вот такая ставка“. Поэтому я ожидаю, что все придут и проведут переговоры добросовестно», — сказал он.

Он добавил, что те страны, которые будут уведомлены, скорее всего увидят, что их ставки вернутся к уровням, установленным 2 апреля.

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На вопрос о том, когда могут быть объявлены какие-либо торговые соглашения, Бессент подчеркнул: «Опять же это будет зависеть от того, ведут ли они переговоры добросовестно».

С момента объявления Трампом новых пошлин на экспорт, ставших шоком для стран и глобальных рынков, американский лидер неоднократно менял курс своей торговой политики. В частности, 9 апреля, когда он снизил тарифные ставки на большинство импортных товаров до 10% на 90 дней, чтобы дать переговорщикам время для подготовки соглашений с другими странами.

Белый дом отдельно снизил ставку на китайские товары до 30%. В пятницу Трамп заявил, что его администрация разошлет письма с указанием стран, какими будут для них ставки.

УНН По материалам:

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