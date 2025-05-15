После возвращения Трампа в Белый дом его семейный бизнес переживает настоящий финансовый бум — The New York Times Сегодня 18:00

После возвращения Трампа в Белый дом его семейный бизнес переживает настоящий финансовый бум — The New York Times

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом его семейный бизнес переживает настоящий финансовый бум. За последний месяц компании, связанные с его именем, получили не менее 2 миллиардов долларов дохода. Среди сфер влияния Трампов — недвижимость и криптовалюта

Об этом пишет The New York Times.

Трамп является одновременно и главнокомандующим, и бизнес-партнером иностранных правительств в Сербии, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Омане. Белый дом убеждает, что этические нормы не нарушены, ведь Трамп официально отошел от бизнеса.

«Юридически это правда. Но Трамп все равно обогащается от всего этого, ведь его родственники богатеют. И это оставляет стимулы для президента отплатить своим деловым партнерам политическими решениями, призванными помочь им, что определяет коррупцию в законе», — пишет NYT.

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По данным издания, на криптовалюту $TRUMP инвесторами было потрачено не менее $174 млн. Сейчас один Трампкоин стоит около $13. Также дети Трампа владеют криптокомпанией World Liberty Financial, в которую ОАЭ вложили $2 млрд, что позволит зарабатывать родственникам Дональда десятки миллионов долларов в год.

Также Катар софинансирует строительство гольф-клуба и виллы под брендом Трампа стоимостью $5,5 млрд. Семья заработает миллионы на лицензионном и управленческом сборах.

Фирма по недвижимости в Саудовской Аравии, тесно связанная с правительством страны, инвестировала $1 млрд в проект Trump International Hotel and Tower в Дубае. Эта компания планирует построить другие новые отели, поля для гольфа и роскошные башни Трампа в Саудовской Аравии и Омане. Это тоже брендинговые соглашения, которые принесут Трампам миллионы долларов за их имя.

Президент Сербии сдает землю в аренду зятю Трампа Джареду Кушнеру для строительства гостиницы «Трамп». Частная инвестиционная компания Кушнера, финансируемая преимущественно ближневосточными суверенными фондами, поможет покрыть проект стоимостью в $1 млрд.

Кроме того, Дональд Трамп-младший открывает частный клуб для богачей, вход в который обойдется в $500.000. Он будет обслуживать бизнес- и технологических магнатов, которые хотят наладить тесные отношения с администрацией Белого дома.

Діло По материалам:

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