Трамп высказал мнение, что не отменит введенные пошлины для ряда стран — Finance.ua

Трамп высказал мнение, что не отменит введенные пошлины для ряда стран Сегодня 11:45 — Мир

Трамп высказал мнение, что не отменит введенные пошлины для ряда стран

Введенные администрацией Дональда Трампа пошлины на продукцию из ряда стран, возможно, не будут отменены.

Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News. Его спросили, останутся ли пошлины на постоянной основе или от них со временем откажутся.

«Нет, я бы не стал этого делать, потому что если кто-то думает, что тарифы будут отменены, зачем ему строить (бизнес. — Ред.) в США?» — сказал Трамп.

Читайте также Трамп вводит 100% пошлины на все иностранные фильмы

Он признал, что цены на некоторые товары «могут» возрасти, но утверждал, что падение цен на энергоносители будет иметь большее значение для потребителей. Трамп утверждает, что вел себя «очень жестко с Китаем» в сфере торговли, но подчеркнул, что теперь Пекин хочет достичь соглашения с Вашингтоном.

«Это значит, что мы не теряем триллион долларов, … потому что сейчас мы не ведем с ними дела. А они хотят заключить соглашение. Они очень хотят заключить соглашение. Посмотрим, чем все это обернется, но это должно быть справедливое соглашение», — отметил Трамп.

Американский президент подчеркнул, что не будет делать исключений из пошлин для американского малого бизнеса, заявив, что предпринимателям это не нужно.

Справка Finance.ua:

2 апреля Дональд Трамп заявил, что установит минимальную пошлину в 10% на все товары, импортируемые в США, причем для стран с самым большим торговым дефицитом ставки будут еще выше. Так, для Китая таможенная пошлина составит 34%, для ЕС — 20%. США ввели 10% пошлины и на товары из Украины;

президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что решение США о введении универсальных тарифов наносит ущерб как бизнесу, так и потребителям во всем мире, и особенно трансатлантическим экономическим отношениям. Европейская комиссия уже завершает разработку первого пакета контрмер в ответ на пошлины на сталь, а также готовится к дополнительным действиям, если переговоры с США потерпят крах;

11 апреля Китай повысил пошлины на импорт товаров из США с 84% до 125%. Они должны были начать действовать с 12 апреля.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.