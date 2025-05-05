Трамп вводит 100% пошлины на все иностранные фильмы — Finance.ua
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Трамп вводит 100% пошлины на все иностранные фильмы

Мир
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Трамп вводит 100% пошлины на все иностранные фильмы
Трамп вводит 100% пошлины на все иностранные фильмы
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил обеспокоенность состоянием американской киноиндустрии, утверждая, что она находится на грани кризиса. Поэтому он поручил начать процесс введения в стране 100-процентных пошлин на все фильмы, снятые за границей.
Об этом он написал в соцсети Х.
Трамп заявил о «скорой смерти» американской киноиндустрии в результате якобы согласованных действий других государств, предлагающих «разные стимулы», чтобы переманить американских кинопроизводителей.
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Как считает глава Белого дома, такие шаги не только снижают экономическую активность в США, но и представляют «информационно-пропагандистскую угрозу и угрозу национальной безопасности».
«Голливуд и многие другие регионы США терпят разрушения. Это согласованные усилия других стран и, следовательно, угроза национальной безопасности. Это, кроме всего прочего, еще и месседжи и пропаганда», — заявил Трамп.
Он добавил, что поручил начать процесс введения в стране 100-процентных пошлин на все фильмы, снятые за границей.
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«Поэтому я уполномочиваю министерство торговли и торгового представителя Соединенных Штатов немедленно начать процесс введения 100% пошлины на все произведенные за рубежом фильмы, попадающие в нашу страну. Мы снова хотим, чтобы кино делали в Америке!» — подчеркнул президент США.
Ранее Трамп заявлял, что США не планируют приостанавливать тарифы, но будут заключать «честные соглашения» со всеми странами, которые вели переговоры.
По материалам:
Діло
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