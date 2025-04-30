Рейтинг Трампа среди украинцев упал ниже 10% (инфографика) — Finance.ua

Рейтинг Трампа среди украинцев упал ниже 10% (инфографика) Сегодня 12:27

Рейтинг Трампа среди украинцев упал ниже 10% (инфографика)

Почти 90% украинцев не доверяют Дональду Трампу, который отмечает свои сто дней пребывания на посту президента США. Об этом говорится в опросе Центра «Новая Европа».

Несмотря на то, что Трамп на момент последнего опроса еще не был инаугурирован, «Новая Европа» все же поинтересовалась оценкой респондентов и по отношению к нему. Результат был довольно оптимистичным — в прошлом году почти половина (44,6%) украинцев выразили свое доверие новому американскому лидеру.

Некоторые могли бы считать этот уровень доверия слишком низким. Однако на фоне других европейских стран украинская оценка была действительно высокой. Несколькими месяцами ранее перед нашим опросом Pew Research Center выяснил, что во Франции Трампу доверяло 16%, в Британии 30%, самым благосклонным выглядела лишь Венгрия с доверием в 37%.

В такой достаточно высокой украинской оценке мы видели как общее разочарование нерешительной политикой администрации Джозефа Байдена относительно поддержки Украины, так и ожидания восстановления мира с учетом обещаний новоизбранного президента.

Учитывая активные миротворческие усилия Трампа, на сто дней его президентства, Центр «Новая Европа» обратился к своим давним партнерам из Info Sapiens, чтобы они спросили украинцев, насколько те доверяют президенту США сейчас — по состоянию на середину апреля 2025 года.

Результат оказался неожиданным:

Полностью доверяю/скорее доверяю 7,4%

Скорее, не доверяю / совсем не доверяю 89%

Для сравнения показатели по состоянию на ноябрь 2024 года:

Полностью доверяю/скорее доверяю 44,6%

Скорее, не доверяю / совсем не доверяю 47,2%

То, что количество не доверяющих граждан выросло фактически вдвое за столь короткий промежуток времени (менее полугода), служит особенно громким сигналом стратегическому партнеру: очевидно, стоит что-то менять в подходах… Администрация Дональда Трампа уже не раз демонстрировала, что способна слышать резонные аргументы и корректировать свою политику. Из последних таких корректив, например, невключение в мирный план пункта об обязательных президентских выборах.

90% - слишком высокий показатель, чтобы его игнорировать. Речь идет не просто об эмоции и иррациональных настроениях. 90% - это призыв к Соединенным Штатам изменить подходы к Украине, которые, похоже, отчасти имели больше общего с реваншистским видением россии, чем с международным правом.

Вероятно, за этим показателем стоит не просто разочарование из-за того, что быстрое возобновление мира не удалось, но и из-за того, какими способами к миротворческой цели пытается идти Белый дом. Напомним, например, что Дональд Трамп считал преждевременным обсуждение гарантий безопасности для Украины. В свою очередь, как показывал наш прошлогодний опрос, большинство украинцев (64,1%) считали, что на переговоры с россией идти не стоит, если Украина не получит реальные гарантии безопасности со стороны Запада. Аргумент — россия снова начнет войну после непродолжительной паузы.

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