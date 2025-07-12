В июне почти на 30% вырос объем импорта в Украину — Finance.ua

В июне почти на 30% вырос объем импорта в Украину Сегодня 07:24 — Казна и Политика

В июне почти на 30% вырос объем импорта в Украину

В июне 2025 года на таможенную территорию Украины ввезено 3,07 млн тонн заграничных товаров. Это на 28,7% больше, чем в июне 2024 года (2,39 млн тонн).

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

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Однако в структуре ввезенных товаров доля налогооблагаемого импорта уменьшилась с 92% в июне 2024 года до 83% в июне 2025 года.

Отмечается, что в таможенный режим импорт с уплатой таможенных платежей помещено 2,55 млн тонн товаров, что на 16,1% больше чем в июне 2024 года (2,20 млн тонн).

В бюджет перечислены налоги в эквиваленте 1,36 млрд долл., что на 21,0% больше, чем в июне 2024 года (1,13 млрд долл.).

Что именно импортировали

В общих объемах облагаемого налогом импорта товаров 23,9% составляют подакцизные товары, при таможенном оформлении которых таможенным органам уплачивался акцизный налог (без учета маркированной подакцизной продукции, акцизный налог с которой уплачивался налоговым органам при получении акцизных марок).

В то же время в структуре уплаченных таможенных платежей доля таких товаров превышает 40%.

Среди факторов, существенно повлиявших на уровень поступлений таможенных платежей в июне 2025 года, следует отметить рост объемов импорта товаров с низким уровнем налогообложения при одновременном уменьшении объемов импорта товаров с высоким уровнем налогообложения.

Объемы облагаемого налогом импорта газов нефтяных с налоговой нагрузкой 0,50 долл./кг в июне 2025 года, по сравнению с июнем 2024 года, также уменьшились на 5,6 тыс. тонн (с 83,8 тыс. тонн в июне 2024 года до 78,2 тыс. тонн в июне 2025 года).

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Также по сравнению с июнем 2024 года, существенный рост льгот по уплате таможенных платежей в июне 2025 года наблюдается при импорте электромобилей (+71%).

В целом, в прошлом месяце поступления в бюджет таможенных платежей, демонстрируя устойчивую тенденцию роста, составили 56,88 млрд грн, что на 1,29 млрд грн больше, чем в мае 2025 года и на 10,23 млрд грн больше, чем в июне 2024 года.

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