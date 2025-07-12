Рост доходов населения замедляется из-за инфляции: данные Нацбанка — Finance.ua

Рост доходов населения замедляется из-за инфляции: данные Нацбанка Сегодня 08:14 — Казна и Политика

Рост доходов населения замедляется из-за инфляции: данные Нацбанка

Нехватка работников и дальше поддерживает рост номинальных зарплат в Украине высокими темпами, более 20% г/г в 2025 году.

Об этом свидетельствуют данные макроэкономического и монетарного обзора НБУ (июль 2025 года).

«Однако из-за усиления инфляционного давления рост реальных зарплат замедлился, в частности, в I квартале 2025 года реальные зарплаты выросли на 9.2% г/г», — говорится в обзоре.

Согласно высокочастотным показателям их рост в дальнейшем замедлялся и во ІІ квартале года.

При отсутствии официальных данных Госстата НБУ оценивал доходы по таким показателям как средняя пенсия, средняя зарплата для начисления пенсии от Пенсионного фонда Украины, единый социальный взнос (ЕСВ) общий, ЕСВ частного сектора, налог на доходы частных лиц (НДФЛ).

По данным НБУ, реальные доходы пенсионеров начали снижаться во второй половине 2024 года, когда ускорилась инфляция.

Вакансии и резюме

По данным НБУ, рост количества резюме в июне опережал рост количества вакансий (в среднем количество резюме выросло на 33% г/г, а вакансий — на 6% г/г), что свидетельствовало о расширении предложения на рынке труда.

В то же время сохраняются значительные секторальные диспропорции: больше всего в июне выросло количество резюме в розничной торговле и телекоммуникациях (по 82% г/г), в то время как рост количества вакансий в этих ВЭД значительно отставал.

Наибольший рост количества вакансий зафиксирован в сфере обороны и безопасности (на 61% г/г), говорится в отчете.

Нехватка работников

По опросу ИЭИ, нехватка работников остается наибольшим препятствием для ведения бизнеса.

Однако, благодаря расширению предложения труда, поиск квалифицированных работников в 2025 году несколько облегчился: если в IV квартале 2024 года средний уровень индекса составлял 51%, то в первые пять месяцев 2025 года — 47%.

На фоне дефицита рабочей силы выросла доля вакансий для студентов и пенсионеров по сравнению с началом года, отметили в НБУ.

Напомним, по данным Госстата, в первом квартале 2025 года средняя зарплата штатного работника составила 23 460 грн, что на 24,1% больше, чем в первом квартале 2024 года.

Самые высокие темпы роста зарплат в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года зафиксированы в следующих областях:

сельское, лесное и рыбное хозяйство — +42,7%,

строительство — +35,3%,

информационные технологии и телекоммуникации — +32,6%.

Самая высокая заработная плата штатных работников в первом квартале 2025 года была в сфере «Информация и телекоммуникации», где она выросла с 49 473 грн в месяц до 65 579.

Меньше всего платят работникам в категории «Образование» — 14 307 грн.

Кабмин ожидает ускоренного роста средней зарплаты в следующие три года. Как свидетельствует проект Бюджетной декларации на 2026−2028 годы, через три года она может достигнуть почти 40 тысяч гривен.

Показатели средней зарплаты штатных работников на следующие три года:

2026 год — 30 240 гривен (рост на 24% по сравнению с 2025 годом);

2027 год — 35 268 гривен (рост на 16,6%);

2028 год — 39 758 гривен (рост на 12,7%).

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