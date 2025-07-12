Налоги возрастут: ВОЗ инициировала глобальное повышение цен на табак, алкоголь и сладкие напитки — Finance.ua

Налоги возрастут: ВОЗ инициировала глобальное повышение цен на табак, алкоголь и сладкие напитки Сегодня 06:18

Налоги возрастут: ВОЗ инициировала глобальное повышение цен на табак, алкоголь и сладкие напитки

Всемирная организация здравоохранения начала масштабную инициативу «3 by 35», целью которой является повышение цен на табак, алкоголь и сладкие напитки по всему миру как минимум на 50% до 2035 года.

Об этом говорится в сообщении организации.

Отмечается, что в странах, которые поддержат инициативу, подорожание будет происходить через введение специальных налогов на здоровье.

Цель инициативы

Цель — снизить уровень хронических неинфекционных заболеваний и привлечь критически важные средства для финансирования здравоохранения и социального развития.

По оценкам ВОЗ, потребление этих продуктов является ключевым фактором эпидемии неинфекционных заболеваний, среди которых сердечно-сосудистые заболевания, рак и диабет. На эти болезни приходится более 75% всех смертей в мире.

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Согласно последнему отчету, разовое повышение цен на 50% может спасти около 50 млн жизней в течение следующих 50 лет.

Инициатива имеет целью привлечь $1 трлн в течение ближайших 10 лет.

В последнее десятилетие около 140 стран уже повысили налоги на табак, увеличив реальные цены в среднем более чем на 50%, что доказывает возможность масштабных изменений.

Дзеркало Тижня По материалам:

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